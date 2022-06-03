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Giriş Tarihi: 3.6.2022 11:31 Son Güncelleme: 3.6.2022 11:51

Abdullah Avcı'dan transferleri tek tek açıkladı! "Almanya'dan teklif var"

Abdullah Avcı’dan transferleri tek tek açıkladı! Almanya’dan teklif var

Son dakika haberleri: Trabzonspor'un teknik direktörü Abdullah Avcı, gündem dair transfer sorularına yanıt verdi. Birkaç transfer yapacaklarını ifade eden Abdullah Avcı, Oğuzhan Özyakup, Halil Akbunar, Nwakaeme, Jerome Boateng ile ilgili transfer iddialarına da yanıt verdi.

Şampiyon Trabzonspor'un hocası Abdullah Avcı, AA'ya konuk oldu. Trabzonspor'un transfer gündemine ait soruları yanıtlayan Avcı, Trabzonspor ile isimleri anılan oyuncular hakkındaki iddialara yanıt verdi. İşte Abdullah Avcı'nın transfer sorularına verdiği yanıtlar...

"Sezonu bu ayın 27'sinde Trabzon'da ön hazırlıkla açıp 4-5 gün sonra Riva'ya geçeceğiz. Geçen seneki kadromuzu ligde şampiyon olmak için kurduk ve oyuncu grubumuz da buna uydu. Ama bu seneki hedefimiz Şampiyonlar Ligi Play-Off'ları. Tabii ki lig şampiyonluğu hedefimiz yine var."

"SAĞ BEK, SOL BEK, SAĞ STOPER VE MERKEZ ORTA SAHA OYUNCUSU ALACAĞIZ"

"50 küsür maç oynayacağız, sağ bek, sol bek, sağ stoper, merkez orta saha oyuncusu alacağız. Nwakaeme belli değil şu anlık havada duruyor."

"Ben organizasyondan yanayım. Organizasyonun içine yıldız oyuncu sokunca harika oluyor, örneğin Marek Hamsik."

"NWAKAEME'Yİ BEKLİYORUZ"

"Nwakaeme'nin kalıp kalmamasıyla ilgili kararımı söylerim ama bir tarafım da kurumcudur. Kulübü borçlandıracak bir durum asla oluşturmadım. Nwakaeme saygınlığı olan birisi. 2-3 ay önce kalmasını konuşmuştuk, şimdi bekliyoruz."

AHMETCAN'A ALMANYA'DAN TEKLİF GELDİ

"Takıma ilk geldiğimde Ahmetcan, A takım antrenmanındaydı. Görür görmez, "Bu çocuğu Trabzon'un yüzü yapalım." dedim. Ahmetcan'a teklif Almanya'dan geldi. Her ligde oynayabilir."

"OZAN İÇİN TALEBİM OLMADI"

Ben milli takımdayken Ozan Tufan A2 takımındaydı, beğendiğim bir oyuncu ama hiç talebim olmadı.

"EREN ELMALI İÇİN O PARALAR MÜMKÜN DEĞİL"

"Eren Elmalı bu sezon çıkış yapan bir oyuncu. Konuşulan rakamlar doğruysa iç piyasada o paralara olması mümkün değil. A milli takıma seçildi, takımın sol bek havuzu da dar zaten."

"Oğuzhan'ı A milli takıma ben aldım, Beşiktaş'a transferi bana soruldu ama hep aşağı doğru gitti performansı. Oğuzhan Özyakup'un performansı Trabzon'da artar. Bizim orada iyi bir aile ortamı var, oyuncunun da teknik adamın da bütün odak noktası futbol."

"BOATENG'İN SON DURUMUNU İZLİYORUZ"

"Boateng'in ismi geldi, son durumunu inceliyoruz. Eğer bir sakatlığı yoksa ve kulübün bütçesini zorlamazsa talep edeceğimiz bir oyuncu."

"MASOURAS'I GEÇEN SENE TALEP ETTİK"

"Masouras'i geçen sene talep ettik. Yunan oyuncusu sayısı artsın, sıkıntı yok (gülerek). Geçen sene devre arası istediğim bir oyuncuydu. ama şu an görüşme yok."

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Abdullah Avcı'dan transferleri tek tek açıkladı! "Almanya'dan teklif var"
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