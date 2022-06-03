Abdullah Avcı'dan transferleri tek tek açıkladı! "Almanya'dan teklif var"

"OZAN İÇİN TALEBİM OLMADI"

Ben milli takımdayken Ozan Tufan A2 takımındaydı, beğendiğim bir oyuncu ama hiç talebim olmadı.

"EREN ELMALI İÇİN O PARALAR MÜMKÜN DEĞİL"

"Eren Elmalı bu sezon çıkış yapan bir oyuncu. Konuşulan rakamlar doğruysa iç piyasada o paralara olması mümkün değil. A milli takıma seçildi, takımın sol bek havuzu da dar zaten."