Ahmet Ağaoğlu Kulüpler Birliği Başkanlığını bırakıyor!

TFF seçiminin olacağına vurgu yapan Ahmet Ağaoğlu, "Kulüp başkanlarının bir ricası, temennisi var. 16 Haziran'daki seçim olağanüstü genel kurul, sadece TFF başkanı ve yönetim kurulu seçime gidiyor. Diğer kurullar yasa gereği 4 yıl seçildiği için göreve devam ediyor. Ama burada etik olarak başkan ve yönetim kurulu değişeceğine göre, etik olarak da diğer kurulların da başkanlık seçimi sonrası istifalarını vermeleri gerekiyor. Kulüp başkanları, bu düşüncelerini çok açıkça ifade ettiler" diye konuştu.