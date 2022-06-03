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Giriş Tarihi: 3.6.2022 10:39 Son Güncelleme: 3.6.2022 10:47

Beşiktaş'a Premier Lig'den yeni golcü! Wout Weghorst bombası...

Beşiktaş’a Premier Lig’den yeni golcü! Wout Weghorst bombası...

Bu sezon taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Beşiktaş'ta Michy Batshuayi yerine golcü arayışları devam ediyor. Valerien Ismael'in transfer listesine göre hareket eden yönetim, aradığı golcüyü Premier Lig'de buldu.

Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta golcü arayışları devam ediyor. Valerien Ismael'in onayı doğrultusunda hareket eden yönetim transferler için kolları sıvadı.

BEŞİKTAŞ'IN YENİ SÜRPRİZİ: WOUT WEGHORST

Michy Batshuayi'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinden sonra takıma yeni forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aradığı golcüyü Premier Lig'de buldu.

TRT Spor'un haberine göre, siyah beyazlıların Burnley'de geçtiğimiz sezonu tamamlayan Hollandalı golcü için resmi temasların başladığını duyurdu. 1,97 boyunda ve hava hakimiyetiyle ön plana çıkan Weghorst için kiralama formülünün görüşüldüğü kaydedildi.

20 MAÇTA 2 GOL 3 ASİST

Ocak ayında 14 milyon euroya Burnley'e imza atan 29 yaşındaki Hollandalı oyuncu İngiliz ekibinin formasını 20 kez giyerken 2 gol 3 asist üretti.

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Beşiktaş'a Premier Lig'den yeni golcü! Wout Weghorst bombası...
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