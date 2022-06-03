Beşiktaş’a Premier Lig’den yeni golcü! Wout Weghorst bombası...

Yeni sezona daha güçlü bir kadroyla girmek isteyen Beşiktaş'ta golcü arayışları devam ediyor. Valerien Ismael'in onayı doğrultusunda hareket eden yönetim transferler için kolları sıvadı.
BEŞİKTAŞ'IN YENİ SÜRPRİZİ: WOUT WEGHORST
Michy Batshuayi'nin kiralık sözleşmesinin sona ermesinden sonra takıma yeni forvet arayışlarını sürdüren Beşiktaş, aradığı golcüyü Premier Lig'de buldu.
20 MAÇTA 2 GOL 3 ASİST
Ocak ayında 14 milyon euroya Burnley'e imza atan 29 yaşındaki Hollandalı oyuncu İngiliz ekibinin formasını 20 kez giyerken 2 gol 3 asist üretti.