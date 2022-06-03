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Giriş Tarihi: 3.6.2022

Dursun Özbek’in lansman serisi başlıyor

Dursun Özbek’in lansman serisi başlıyor

Başkan adayı Dursun Özbek “Geleceğin G.Saray’ı” projesinin tanıtımları ile bugün camiaya seslenecek

G.Saray'da başkan adayı Dursun Özbek, planlarını ve projelerini yapacağı 4 lansman ile anlatacak. Bugün 18.30'da Zorlu PSM'deki ilk lansmanda Sportif AŞ'de görev alacak olan Erden Timur'un da katılacağı ve projelerin anlatılacağı organizasyonun ardından 5 Haziran'da G.Saray Kulübü Kalamış Tesisleri, 7 Haziran'da Yeşilyurt Spor Kulubü ve 10 Haziran'da da G.Saraylılar Derneği'ndeki toplam 4 tanıtım ile seçim hazırlıkları noktalanacak. Özbek; Galatasaray Ada'sı, altyapı, Florya tesisleri, Mecidiyeköy, Riva arazileri, Kemerburgaz Spor Salonu, tesisleşme reformu, Hasnun Galip ve yeni araziler gibi konularda projelerini açıklayacak.

9 MİLYARLIK PLAN
Dursun Özbek'in bu planlarını hayata geçirip hedeflerine ulaşması halinde kulübe 9 milyar TL'lik yeni kaynak girdisi sağlanacak.

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Dursun Özbek’in lansman serisi başlıyor
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