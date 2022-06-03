Dursun Özbek’in lansman serisi başlıyor

Başkan adayı Dursun Özbek “Geleceğin G.Saray’ı” projesinin tanıtımları ile bugün camiaya seslenecek
G.Saray'da başkan adayı Dursun Özbek, planlarını ve projelerini yapacağı 4 lansman ile anlatacak. Bugün 18.30'da Zorlu PSM'deki ilk lansmanda Sportif AŞ'de görev alacak olan Erden Timur'un da katılacağı ve projelerin anlatılacağı organizasyonun ardından 5 Haziran'da G.SarayKulübü Kalamış Tesisleri, 7Haziran'da Yeşilyurt Spor Kulubüve 10 Haziran'da da G.SaraylılarDerneği'ndeki toplam 4 tanıtım ile seçim hazırlıkları noktalanacak. Özbek; Galatasaray Ada'sı, altyapı,Florya tesisleri, Mecidiyeköy,Riva arazileri, KemerburgazSpor Salonu, tesisleşmereformu, Hasnun Galip ve yeni araziler gibi konularda projelerini açıklayacak.
9 MİLYARLIK PLAN
Dursun Özbek'in bu planlarını hayata geçirip hedeflerine ulaşması halinde kulübe 9 milyar TL'lik yeni kaynak girdisi sağlanacak.