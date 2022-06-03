Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Enes Ünal’ın piyasa değeri 25 milyon Euro oldu!
Giriş Tarihi: 3.6.2022 17:06

Enes Ünal’ın piyasa değeri 25 milyon Euro oldu!

İHA
Enes Ünal’ın piyasa değeri 25 milyon Euro oldu!

İspanya Ligi ekiplerinden Getafe forması giyen Enes Ünal, bu sezon oynadığı futbolla değerini 25 milyon Euro'ya çıkarttı. İşte tüm detaylar...

Bursaspor'un altyapısından Manchester City'e transfer olan ve şimdilerin en popüler oyuncuları arasında yer alan Enes Ünal değerine değer katıyor. Getafe'de forma giyen milli futbolcunun piyasa değeri 25 milyon Euro oldu.


Bursaspor altyapısından yetişen ve Avrupa futbolunda önemli işlere imza atan Enes Ünal, değerine değer katıyor. İspanya'nın Getafe takımında forma giyen milli futbolcunun transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 25 milyon Euro, yani 445 milyon TL oldu. Bursaspor'da 3.2 milyon Euro'ya kadar çıkan piyasa değerini Manchester City'e transfer olduktan sonra katlayan ve gittiği takımlarda gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken 25 yaşındaki golcü oyuncu, A Milli Takım'ın da değişilmez oyuncusu olma yolunda ilerliyor. Enes Ünal, Twente'de 10 milyon Euro, Villarreal'de ise 14 milyon Euro'luk piyasa değerleriyle dikkat çekmişti.

EN ÇOK OKUNANLAR

SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli zammı 2022 son dakika haberleri: Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası 5 aylık fark kesinleşti!
Milyonları ilgilendiren Temmuz zammı yolda! 800 TL'ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…
Emekli zammı 2022 son dakika: Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Sigara fiyatları güncel listesi: Sigaraya zam mı geldi? 3 Haziran 2022 Philip Morris, BAT ve JTI grubu yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Tarlasındaki mor taşların değerini sonradan anladı! 7 kamyon çaldılar... Meğer servet değerindeymiş
TÜİK 2022 TEFE TÜFE Kira artış oranı ne oldu, kira artışı nasıl hesaplanır? Kira artış oranı Haziran ayı açıklaması geldi!
Son dakika | Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: Kritik atama ve kararlar
Sabri Uzun'un ardından Hanefi Avcı'nın da rütbeleri geri alınacak: Emniyet düğmeye bastı
EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2022 İÇİN KRİTİK SÜREÇ: En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç tl olacak? Kim ne kadar maaş alacak?
SON DAKİKA! PKK/KCK operasyonunun ayrıntılarına SABAH ulaştı: Teröristbaşı Öcalan'ın talimatıyla gölge kabine
ARKADAŞINA GÖNDER
Enes Ünal’ın piyasa değeri 25 milyon Euro oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA