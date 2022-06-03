Gençlik ve Spor Bakanlığı "Daha Yeşil Bir Dünya İçin Koş" sloganıyla etkinlik düzenleyecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde gençlik merkezi gönüllülerinin katılımıyla "Daha Yeşil Bir Dünya İçin Koş" sloganıyla bir etkinlik gerçekleştirecek.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde gönüllülerin katılımıyla "Plogging" (Koşarken çöp toplama) etkinliği düzenleneceği bildirildi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın, genç birey-doğa ilişkisi ekseninde yürüttüğü "Yeşil Beceriler Projesi" ile daha yeşil bir dünya için gençlerin doğaya karşı saygı ve sevgi duygularının içselleştirilmesine, çevresel duyarlılığın gelişmesine, gençlerin doğanın içerisinde anılar, deneyimler ve beceriler edinerek çevresel duyarlılık eğilimlerini deneyimlerle zenginleştirmeyi amaçladığı belirtilerek, şu görüşlere yer verildi:

"Bu deneyimi gençlere arkadaşlık ve dostluk ortamında sağlayarak, doğanın tadını doyasıya çıkaracakları ve üretecekleri sanat atölyeleri, ekoloji ve doğa temalı etkinlikler, doğa bilimleri atölyeleri, sosyal sorumluluk bilincini geliştirecek farklı gönüllülük çalışmaları ile projelere liderlik etmelerini sağlayacak farklı adımlardan oluşan etkinliklerin derlenmesiyle sürdürülebilir bir ekolojik gençlik projesi olarak gençlik merkezlerinde gerçekleştiren Bakanlık, bu doğrultuda 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde yeni bir etkinliğe imza atmaya hazırlanıyor."

Etkinlik, 81 ilde gerçekleştirilecek.