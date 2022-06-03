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Giriş Tarihi: 3.6.2022

Kampta kim yok

Kampta kim yok
FENERBAHÇE'NIN Güney Koreli stoperi Kim Min-Jae'ye gelen tekliflerin sayısı 6'ya çıktı. Tottenham ve Everton'ın ardından İngiltere'den Newcastle United ve Wolverhamton, İtalya'dan ise Napoli ve Juventus, 25 yaşındaki stoperi istiyor. Sakatlığı nedeniyle ülkesine giden ve ameliyat olan Kim'in sözleşmesinde yer alan "23 milyona serbest kalır" maddesi Fenerbahçe'nin işini zorlaştırıyor. Oyuncunun menajerleri teklifleri değerlendirirken Kim'in, Topuk Yaylası'nda yapılacak sezonun açılış kampında yer alması beklenmiyor

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Kampta kim yok
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