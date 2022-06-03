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Giriş Tarihi: 3.6.2022

Kasımpaşa’nın 21 yaşındaki oyuncusu Eren Elmalı hedefini açıkladı: Premier lig’i istiyorum

Kasımpaşa’nın 21 yaşındaki oyuncusu Eren Elmalı hedefini açıkladı: Premier lig’i istiyorum

“Kendimi Premier Lig’de görmek isterim. Bir iki sene içerisinde olabilir, neden olmasın? Onun için çalışıyorum. Bu hedefe ulaşabilmek için elimden geleni yapıyorum”

Kasımpaşa'da bu sezon gösterdiği performans ile ilk kez A Milli Takım'a yükselen Eren Elmalı, tarifsiz duygular içinde olduğunu söyledi. "Her Türk futbolcunun en büyük hayali ülkesinin formasını giymektir" diyen genç oyuncu, şöyle devam etti: "Kesinlikle benim de oynamak istediğim ligler var. Tabii ki kendimi bir gün Premier Lig'de görmek isterim. Zorluk derecesi çok yüksek bir lig. 'Kendimi oraya yakın görüyor muyum?' Evet bir iki sene içerisinde olabilir, neden olmasın? Onun için çalışıyorum. Tabii ki hedefim Avrupa. Bu hedefe ulaşabilmek için elimden geleni yapacağım. Tüm takımları izliyorum. Liverpool, Manchester City bunlar çok büyük takımlar. Ülkemize göre karşılaştırırsak çok farklı futbol oynuyorlar."

HEDEFİMİZ LİDERLİKTİ
"KASIMPAŞA ile Süper Lig'de hiç istemediğimiz bir ilk yarı geçirdikten sonra ikinci yarı beklentinin üzerine çıktık. İkinci yarı gerçekten müthiş başladık. Sami Hoca'nın takımın başına geçmesi ile birlikte daha çok birlik beraberlik duygusu oldu. Bunu sahaya yansıttığımızı düşünüyorum. İkinci yarı en çok konuşulan takımlardan biriydik. Bizim hedefimiz ikinci yarının lideri olmaktı ama ikincisi olduk. Tabii yaptığımız işle ve aldığımız sonuçlarla gurur duyuyoruz. Çok güzel bir birlik, beraberlik vardı, bunu sahaya yansıttık ve emeğimizin karşılığını da aldık."

THEO HERNANDEZ HAYRANIYIM
"GÜNÜMÜZDE, en beğendiğim sol bek Milan'da oynayan Theo Hernandez. İnanılmaz formda. Oyun tarzına da kendimi yakın görüyorum. Günümüzde izlediğim en iyi oyunculardan biri."

DUYGU PATLAMASI YAŞARIM
"ŞAMPİYONLAR Ligi'nde oynarsam bir gün, sanırım o anki hislerimi anlatamam. O an çalan Şampiyonlar Ligi müziği... İnanılmaz bir şey benim için. İnşallah oynamak nasip olur. Konuşurken bile tüylerim diken diken oluyor. İnşallah nasip olur. Şampiyonlar Ligi müziğini duyunca çok büyük bir duygu patlaması yaşarım herhalde. İstemsiz olarak."

'MENAJERIM GÖRÜŞÜYORSA BENİM BİLGİM YOK'
"BENİMLE saha dışındaki durumlar için ilgilenen menajerim var. Şu an onlar bir kulüple görüşüyorsa görüşüyor. Benim bu konularda çok bilgim yok. Çünkü şu an Milli Takıma odaklandım."

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Kasımpaşa’nın 21 yaşındaki oyuncusu Eren Elmalı hedefini açıkladı: Premier lig’i istiyorum
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