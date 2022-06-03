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Giriş Tarihi: 3.6.2022 09:10 Son Güncelleme: 3.6.2022 09:30

Koleksiyoner: Lionel Messi

UĞUR ÇEM
Koleksiyoner: Lionel Messi

Finallissima'da Arjantin'i sırtlayan Lionel Messi, kupalarına bir yenisini daha ekledi. İtalya karşısında iki asist yapan süper yıldız kupa sayısını 40’a yükseltirken, en çok kupa kazanan futbolcular listesinde Dani Alves’in (43) arkasında ikinci sırada yer aldı.

Lionel Messi, PSG'de bu yılki performansıyla geçmiş sezonlarını mumla aratsa da Arjantin Milli Takımı'nda eski günlerinden resitaller sundu. Avrupa ve Güney Amerika şampiyonlarının Finalissima (Büyük Final) mücadelesinde iki asistiyle gözlerin pasını silen süperstar; İtalya karşısında Tangocular'ı mutlu sona ulaştırdı ve karşılaşmanın da adamı seçildi. Messi, böylece futbol tarihinde en çok kupa kazanan oyuncular arasında ikinci sırada yer aldı. Müzesinde 40 kupa bulunan Arjantinli yıldızın önünde Barcelona'dan eski takım arkadaşı Dani Alves (43) bulunuyor.

BARCELONA'DA 35 KUPA KAZANDI
Messi'nin koleksiyonunda kariyerinin büyük bir bölümünü geçirdiği Barcelona'da 35, Arjantin Milli Takımı'nda 4, PSG'de ise 1 kez şampiyonluk tatmayı başardı. 34 yaşındaki yıldızda ayrıca 7 Ballon d'Or ve 6 Altın Ayakkabı yer alıyor. Messi 6 kez FIFA yılın oyuncusu ve 2 defa da UEFA yılın futbolcusu ödüllerini elde etti.

ÖMER ÜRÜNDÜL - ŞAMPİYONLUKTA EN BÜYÜK PAY MESSİ'NİN
Son yıllarda sürekli iki yıldız futbolcu gündeme geliyor. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo… Her ikisi de Ballon d'Or" (Altın Top) da devamlı liderlik mücadelesi verdiler. Messi'nin kalitesi bilinen bir gerçek. Benim de Arjantinli süperstarla ilgili genel bir görüşüm var. Kendi ulusal takımından ziyade Barcelona'da çok daha öne çıktı ve başarılı oldu. Bunun da en önemli nedeni Katalan ekibinin senelerdir oturmuş üst düzey pas trafiğinin olması. Bu sayede Messi de çok büyük meziyetlerini sahada daha rahat sergileme fırsatı buldu. Önceki gün Arjantin Milli Takımı'yla birlikte farklı İtalya galibiyetinde 1 numaralı pay sahibi olmayı başardı.

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Koleksiyoner: Lionel Messi
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