Şubat ayında yeni sezon için Cenk Tosun'la masaya oturan Beşiktaş, yıldız futbolcu sakatlanınca beklemeye geçmişti. 30 yaşındaki oyuncu beklenenden çok daha önce sağlığına kavuşunca temaslar kaldığı yerden yeniden başladı.
Milli futbolcu geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Everton'dan ayrıldığını açıklamış ve "Sevgili Everton Ailesi, Burada hayatım boyunca unutamayacağım dört buçuk yıl geçirdim. İnişlerimiz ve çıkışlarımız oldu bu sürede ve artık vedalaşma zamanı geldi.
"HER ZAMAN KALBİMDE OLACAK"
Beraber çalıştığım hocalarıma, takım arkadaşlarıma, personelimize, yönetimimize, başkanımıza ve tabii ki desteklerini hiç esirgemeyen taraftarımıza teşekkürü bir borç bilirim. Bu ailenin bir parçası olmaktan gurur duydum ve hayatım boyunca da duymaya devam edeceğim. Everton'ın her zaman kalbimde bir yeri olacak.
Bu kulüp inanıyorum ki en kısa sürede potansiyeline ulaşıp çok güzel günler görecek ve ben de o gün geldiğinde bir taraftar olarak sizlerle birlikte bu mutluluğu paylaşacağım. Kendinize iyi bakın." ifadelerini kullanmıştı.
ÇEBİ'DEN CENK AÇIKLAMASI
Cenk Tosun hakkında konuşan siyah-beyazlıların başkanı Ahmet Nur Çebi, milli forvetle aralarında maddi olarak ciddi farklar olduğunu söylemişti.
Çebi açıklamasında, "Cenk Tosun bizim evladımız ancak ücret konusunda aramızda ciddi bir fark var. Sevmek ayrı, gerçekler ayrı. İster miyim, Beşiktaş'ın şartlarında evet. Vida'dan faydalandık ama bundan sonra ikiyse bir olacak. Dediğim gibi gençlerle devam edeceğiz. Tecrübeli bir santraforumuz olursa iyi olur." ifadelerini kullanmıştı.
1.5 MİLYON EURO'YA KADAR DÜŞTÜ
Siyah-beyazlı yönetim, Everton'la sözleşmesi biten Cenk'e 2 yıllık kontrat ve sezon başına 1.2 milyon Euro seviyelerinde garanti ücret önerdi. İngiltere'de 3 milyon Euro kazanan oyuncu ise 1.5 milyon Euro'ya kadar düştü.
DİĞER KULÜPLERLE GÖRÜŞMEDİ BİLE
Taraflar arasındaki ufak pürüzlerin birkaç gün içerisinde giderilmesi ve transferin resmen açıklanması bekleniyor. Bu arada Avrupa'dan teklifler alan yıldız futbolcuyla Türkiye'den ise Beşiktaş'ın yanı sıra Trabzonspor ve Adana Demirspor'un ilgilendiği öğrenildi.
Ancak Cenk'in, önceliği eski takımına vererek aidiyet gösterdiği ifade edildi. Golcü oyuncu, Beşiktaş'taki ilk gelişinde çok başarılı bir dönem geçirmiş, kiralık oynadığı ikinci dönemde ise ağır bir sakatlık yaşamıştı.
MESAJI VERDİ!
Şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, Türkiye'de tatil yapan Cenk Tosun'un fotoğrafını paylaştı. Oyuncunun elinde tuttuğu kağıtta ise "2022-23 sezonu gol kralı Cenk Tosun" yazıyordu.
ROMAİN SAİSS BEŞİKTAŞ'TA
Beşiktaş, biri yabancı biri yerli olmak üzere kadrosuna katmak istediği stoperler konusunda ilk meyvesini topladı ve Romain Saiss ile anlaşma sağladı. Siyah-beyazlı yönetim 32 yaşındaki Faslı oyuncunun 3 yıllık kontrat isteğini 2+1 yıl olarak masaya getirip kabul ettirdi.
Tecrübeli futbolcu, Fas Milli Takımı ile Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde boy göstereceği için kampta yer alıyor. Saiss'in, milli maçların ardından İstanbul'a gelerek sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.
Teknik direktör Valerien İsmael, 3'lü savunma kurgusunda ihtiyaç duyduğu oyun kurucu stoper görevini Saiss'in başarıyla icra edeceğini düşünüyor.