Son dakika Fenerbahçe haberi: Fenerbahçe’de Jorge Jesus imzayı atıyor! Törende çarpıcı açıklamalar...

İşte Jesus'un açıklamalarının tamamı;

ALİ KOÇ

Ben çok az konuşacağım. Hocamızın daha fazla konuşmasını istiyorum. Hepinizin bildiği gibi bizim için zor bir karar. Bu karar, Nisan-Mayıs aylarında alınan bir karar olmadı. Sezonu istediğimiz gibi bitiremedik. İsmail hocayla ligi 2. bitirmemiz iyi gibi görünse de istediğimiz gibi olmadı. İsmail hocaya buradan teşekkür etmek istiyorum ama esas teşekkürü yarın kongre üyelerimiz karşısında yapacağız. Geldiğimiz nokta itibariyle Aralık ayı sonu, Ocak ayı başında, imkanlarımızın el verdiği ölçüde, üst seviye hoca isteğimizi sizlerle paylaşmıştık. İsmail hocayla anlaştığımızda da bunu söylemiştim. Sayın Jesus'la yaptığımız ilk görüşme Benfica'dan ayrıldıktan 4 gün sonraydı. O aşamada kendisi futbol dahi konuşmak istemiyordu. Diğer alternatifimiz de her geçen gün meyve vermeye devam ediyordu ancak futbol bu, yollar değişebiliyor. Nisan ayı itibariyle Jesus'la görüşmelerimiz daha da sıklaştı. Bugün geldiğimiz noktada Emre Can'ın da çok büyük katkıları oldu. Sık sık Portekiz'e gitti geldi, hocayla ilişkisi gelişti. Meğerse hocamız, Slavia Prag maçıyla birlikte takımımızın tüm maçlarını izleyip değerlendirmeler yapıyor. Biz sonradan öğrendik bunu. Sonrasında kimyamızın tuttuğunu gördük. Tekrar tarih yazma arzumuz, hocamızın ilgisini daha da fazla çekti. Şu an karşınızda, bir Türk takımının getirebileceği en üst seviye teknik direktörü getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. İnşallah Cumhuriyetimizin 100. yılında Fenerbahçe sadece futbolda değil, tüm kulvarlarda mutlu sona ulaşacak hale gelir. Hocamızın başarısı, istatistikleri, çalıştığı takımları konuşmaya bile gerek yok ancak en önemlisi 2 puanın üzerinde bir ortalamaya sahip. Hocamızın şanlı camiamızı, hedeflerimizi ve isteklerimizi bilmesi ve bizi tanıması bizim için avantaj oldu. 100. yılımızda hocamız olmaya karar verdi. Kendisi 3 gündür burada. Stadımızı gezdi, Samadıra'ya gitti ve birkaç saat harcadı orada. Çok ilginç geri bildirimleri oldu. Samandıra'yla ilgili yaptığı tespitler, otobüslerimizde ve duvarlarda olacak resimlere kadar yaptığı tespitler önemliydi. Bunların çoğunu ayın 13'üne kadar, kalanını sezon başına kadar tamamlayacağız. Hocamız 1 yıllık sözleşme istedi. Bunun sebebi, ilk sözleşmelerini hep 1 yıllık yapması. Şampiyonluk yaşamamız halinde burada kalmak isteyeceğinden şüphem yok. Sonra hocamızla bir toplantı yaptık. Gelecek sezonun planlamasını konuştuk. Her bölge için 5 adet alternatif hazırladık. Kulübümüzün bütçesi dahilinde. Bu isimlerin hiçbiri basında yok. Çıkan hiçbir isim doğru değil.

JORGE JESUS: BURAYA PARA İÇİN GELMEDİM

Burada olmak benim için büyük bir gurur. Ben Türkiye'ye, Fenerbahçe'ye gelirken Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Buradaki beklentileri biliyorum. Gelmemde, başkanın ısrarcı olması ve beni gerçekten istemesi etkili oldu. Taraftarların çocuklarımın, yardımcılarımın sosyal medya hesaplarına yaptıkları baskıyı gördüm. Ben de beni isteyen bir takımda olmam gerektiğine inandım. Buraya maddi sebeplerle gelmedim çünkü beni isteyen başka kulüpler de vardı. Tutkulu taraftarlara sahip bir takımda olmak istiyordum. Benim çalışma metodum, Fenerbahçe taraftarlarına benziyor. Ben de işime tutkuyla bağlıyım. Fenerbahçe bana bu şartları sundu ve benimle beraber ekibim, büyük bir takımda çalışmamız gerektiğine inandık. Kendi işime güveniyorum. Başarılı olmak için her türlü imkana sahibiz ve bu sene şampiyon olmak istiyoruz.

"UEFA YARI FİNALİ HALA HAFIZAMDA"

2012/13 sezonundaki UEFA Avrupa Ligi yarı final maçlarının üzerinden 9 yıl geçti. Gerçekten Benfica için zorlu geçen bir yarı finaldi. O seneki Fenerbahçe çok güçlüydü. Futbolda bazen şans da lazım. Rövanş maçında şans bizden yanaydı. Yarı final maçları halen hafızamda. Benfica'yla 2 kez final oynadık, biri o seneydi.

"SİSTEMİM 4-4-2"

Oyun hakkında, futbol hakkında sorular sorulmasının iyi olduğunu düşünüyorum. Benim tek bir sistemim yok. Her hocanın A ve B planı olmalı. En önemli şey sistem olsa da başka faktörler de var. Oyuncular da önemli. Elinizdeki oyuncular için en ideal sistemi belirlemeniz çok önemli. Ben kariyerimde genelde 4-4-2 oynadım ancak bu sistem değişebilir. Maça ve rakibe göre sistem değişiklik gösterebilir.

"ARDA GÜLER MUTLAKA GELİŞECEK"

Yaklaşık 2-2.5 aydır takımın maçlarını takip ediyorum. Takımdaki herkesi bireysel olarak çok iyi buldum. Min-Jae Avrupa'da birçok takımın isteyebileceği bir oyuncu. Arda Güler de çok yetenekli. Mutlaka daha fazla gelişecektir. Takımımıza yardım edeceğinden hiç şüphem yok.

"BAŞKANIMIZIN KARARLILIĞI BENİ ETKİLEDİ"

Şu bir gerçek ki, benim buraya gelmemde belirleyici olan insanlar var. Başkanımız ilk günden beri beni istediğini gösterdi. Aramızdaki bağı da kolaylaştırdı. Birkaç kez Portekiz'e geldi ve kararlı bir tavır sergiledi. Bu benim için gerçekten önemliydi. Kararlılığı beni ikna etti. Kararlı insanları severim. Onu bu şekilde görmem, buraya gelme kararımı çok etkiledi. Taraftarlarımız da sosyal medyada çok sayıda mesaj yazdılar. Bu da buraya gelmemde etkili oldu.

"MESUT ÖZİL'İN KADRO DIŞI DURUMU DEVAM EDECEK"

Futbolda tabi ki geçmişiniz, başardıklarınız çok önemlidir. Hocalar ve oyuncular için geçmişteki başarılar günümüzdeki referansları oluşturur. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil çok kariyerli ve önemli bir oyuncu ancak benim de bu konuyla ilgili düşüncelerim var. Mevcut durum aynı şekilde devam edecek. Burada önemli olan her zaman Fenerbahçe. Ben de Fenerbahçe'de olan futbolcularla oynayacağım.

"4-5 OYUNCU ALACAĞIZ"

Alacağımız futbolcuların bir kısmı pek fazla tanınmayan oyuncular olabilir. Crespo gibi... Takımın maddi olarak içinde bulunduğu durumun farkındayım. Bizim için önemli olan takımın kalitesini artırabilmek, devrim yapmayacağız, sadece denge sağlamak istiyoruz. 4-5 oyuncu alacağız. Kulübün maddi şartları içinde elimizden geleni yapacağız.