Son dakika transfer haberleri: Abdullah Avcı Simeone’nin öğrencisini istedi! Temasa geçildi

Süper Lig şampiyonu Trabzonspor'da yeni sezon için transfer hareketliliği yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi için play-off oynayacak olan Abdullah Avcı, takımını daha da güçlendirmek için yönetime transfer listesini sundu.
BOATENG İSMİ ÖNE ÇIKMIŞTI
Teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda sağ stoper bölgesine ilk etapta tecrübeli bir oyuncunun takviye edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Bu bölge için yerli alternatiflerle görüşülse de son dönemde Jerome Boateng ismi daha ön plana çıktı.
DİEGO SİMEONE'NİN ÖĞRENCİSİ İÇİN KOLLAR SIVANDI
Trabzonspor geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de 35 maçta forma giyen Brezilyalı stoper Felipe için kolları sıvadı. Kariyerinde Corinthians ve Porto gibi takımların formasını giyen ayrıca Brezilya Milli Takımı'nda da oynayan Felipe'nin Atletico Madrid ile sözleşmesi haziran ayı sonunda sona erecek.
MENAJERİYLE TEMASA GEÇİLDİ
Bu nedenle 33 yaşındaki oyuncuda daha net adımlar atabileceğini düşünen bordo-mavili yönetim, Boateng'den haber beklerken, Brezilyalı yıldızın da menajeriyle temasa geçti ve teklifini hazırlamaya başladı.
FIRTINA'DAN DEVLERE DAVET
Şampiyon Trabzonspor, yeni sezona da sükseli bir giriş yapmak istiyor. Bordo-mavililer sezon öncesi iki Avrupa devi ile hazırlık maçı planlıyor.
2 Temmuz'da TFF Riva Tesisleri'nde kampa girecek olan Fırtına, İtalya şampiyonu Milan ve Serie A'yı 3. sırada bitiren Napoli'ye hazırlık karşılaşması için teklif götürdü. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçlar için görüşmeler sürüyor.