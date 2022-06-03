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Giriş Tarihi: 3.6.2022 17:08

TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı'nı ziyaret etti

DHA
TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı’nı ziyaret etti

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı'nın misafiri oldu.

16 Haziran tarihinde gerçekleşecek olan TFF Olağanüstü Genel Kurul öncesi TFF Başkanlığına adaylığını açıklayan Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı'nı ziyaret etti. Büyükekşi, ziyaretinde yayın ihalesi ve hakem performansları da dahil olmak üzere gündemdeki birçok konu hakkında görüşlerini ve çözüm önerilerini kulüp başkanlarıyla paylaştı.

Türk futbolunun en önemli sorununun "güven" olduğunu belirten Büyükekşi, "Dostum ve yol arkadaşım rahmetli Hasan Doğan, bu konuda hepimize önemli bir miras bıraktı. Bu davetinize icabet ederken, bu mirası en iyi şekilde temsil etmenin hepimizin boynuna borç olduğunu düşünerek burada bulunduğumu söylemek isterim. Ben bu yola, büyük bir iyi niyetle ve sizlere güvenerek çıktım, umuyorum aynı duygular içerisinde bu önemli bir yolculuğu, birlikte tamamlayacağız" diye konuştu.

Yayın ihalesi konusunda beklentilerin ve ihtiyaçların çok altında bir teklif olduğunu ama bazı ek kaynaklarla birleştirerek kulüplere aktarılacak toplam rakamı yüzde 15 oranında artırabileceklerini düşündüğünü söyleyen Büyükekşi, hakem performansları hakkında ise "Fikstürlerin belirlenmesi ve sevkler konusunda, Kulüpler Birliği'nin görevlendireceği yetkilendirilmiş bir kişinin de yer alacağı Lig koordinasyon kurulu planım var. Birlikte ve titizlikle çalışarak, adil, güvenilir ve örnek bir yenilik yaratalım istiyorum" ifadelerini kullandı.

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TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi, Kulüpler Birliği Vakfı'nı ziyaret etti
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