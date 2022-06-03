Trabzonspor’da sesleri Felipe

Fransız kulübüyle görüşmelerinden hâlâ sonuç alamayan bordo-mavili takım, Atletico Madrid ile sözleşmesi biten Brezilyalı stoperi gündemine aldı
Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda sağ stoper bölgesine ilk etapta tecrübeli bir oyuncunun takviye edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Bu bölge için yerli alternatiflerle görüşülse de son dönemde Jerome Boateng ismi daha ön plana çıktı. Ancak Alman stoper için maaşının yarısını ödeyerek oyuncuyu 1 yıllığına kiralama teklifine henüz Lyon'un cevap vermemesiüzerine bordo-mavililer, listedekibir diğer isme yöneldi.
FELİPE'NİN MENAJERİNE ULAŞILDI
Trabzonspor geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de 35 maçta forma giyen Brezilyalı stoper Felipe içinkolları sıvadı. Kariyerinde Corinthians ve Porto gibi takımların formasını giyen ayrıca Brezilya Milli Takımı'nda da oynayan Felipe'nin Atletico Madrid ile sözleşmesi haziran ayı sonunda sona erecek. Bu nedenle 33 yaşındaki oyuncuda daha net adımlar atabileceğini düşünen bordo-mavili yönetim, Boateng'den haber beklerken, Brezilyalı yıldızında menajeriyle temasa geçti veteklifini hazırlamaya başladı.
FIRTINA'DAN DEVLERE DAVET
ŞAMPIYON Trabzonspor, yeni sezona da sükseli bir giriş yapmak istiyor. Bordo-mavililer sezon öncesi iki Avrupa devi ile hazırlık maçı planlıyor. 2 Temmuz'da TFFRiva Tesisleri'nde kampa girecekolan Fırtına, İtalya şampiyonu Milan ve Serie A'yı 3. sırada bitiren Napoli'ye hazırlık karşılaşması için teklif götürdü. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçlar için görüşmeler sürüyor.