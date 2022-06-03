Trabzonspor’da sesleri Felipe

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'nın talebi doğrultusunda sağ stoper bölgesine ilk etapta tecrübeli bir oyuncunun takviye edilmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Bu bölge için yerli alternatiflerle görüşülse de son dönemde Jerome Boateng ismi daha ön plana çıktı. Ancak Alman stoper için maaşının yarısını ödeyerek oyuncuyu 1 yıllığına kiralama teklifine henüzTrabzonspor geçtiğimiz sezon Atletico Madrid'de 35 maçta forma giyenKariyerindevegibi takımların formasını giyen ayrıca Brezilya Milli Takımı'nda da oynayan Felipe'nin Atletico Madrid ile sözleşmesi haziran ayı sonunda sona erecek. Bu nedenle 33 yaşındaki oyuncuda daha net adımlar atabileceğini düşünen bordo-mavili yönetim, Boateng'den haber beklerken,Trabzonspor, yeni sezona da sükseli bir giriş yapmak istiyor. Bordo-mavililer sezon öncesi iki Avrupa devi ile hazırlık maçı planlıyor.İtalya şampiyonuve Serie A'yı 3. sırada bitirenhazırlık karşılaşması için teklif götürdü. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak maçlar için görüşmeler sürüyor.