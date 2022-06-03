Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman? Milli Maç Türkiye Faroe Adaları maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 3.6.2022 16:02

Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman? Milli Maç Türkiye Faroe Adaları maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman? Milli Maç Türkiye Faroe Adaları maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak Türkiye Faroe Adaları maçı için nefesler tutuldu. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar C Ligi'ndeki maç programının yayın günü, saati, kanal bilgisi merak ediliyor. Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 7. maçına Faroe Adaları karşısında çıkacak. Ay-yıldızlı takım ve Faroe Adaları ile olan maçı öncesi Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, saat kaçta, Milli maç hangi gün, Türkiye - Faroe Adaları hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusuna yanıt arıyor. İşte Türkiye Faroe Adaları maçı saati, günü ve kanalı

Ay yıldızlı takım Türkiye ile Faroe Adaları karşı karşıya geliyor! UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile aynı grupta yer alan Türkiye ilk maçını Faroe Adalar ile yapacak. Maçı canlı yayın üzerinden naklen takip etmek isteyenler Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte tüm bilgiler…

TÜRKİYE FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Faroe Adaları maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'te oynanacak.

TÜRKİYE FAROE ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Faroe Adaları maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE 604. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçıyla tarihinde 604. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 327'si resmi, 276'sı özel 603 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 230 galibiyet, 144 beraberlik ve 229 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 258'i deplasmanda, 262'si evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 808 gol attı, kalesinde 865 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 603 karşılaşmanın 520'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 603 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.

ADAY KADRO

A Millî Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta haziran ayında Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Milli Takım kadrosunda Caner Erkin, Taylan Antalyalı, Abdülkadir Ömür, Umut Meraş, Kenan Karaman, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Yusuf Yazıcı, Serdar Aziz, Okan Tufan ve Okay Yokuşlu gibi isimler yer almadı.

Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Doğan Alemdar ve Tiago Çukur ise kadroya ilk kez dahil edildi.

KALECİLER: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır

SAVUNMA: Mert Müldür, Zeki Çelik, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA / FORVET: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Tiago Çukur, Umut Bozok

EN ÇOK OKUNANLAR

SSK ve BAĞ-KUR en düşük emekli maaş zammı ne kadar, kaç TL olacak? Emekli zammı 2022 son dakika haberleri: Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası 5 aylık fark kesinleşti!
Milyonları ilgilendiren Temmuz zammı yolda! 800 TL'ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…
Emekli zammı 2022 son dakika: Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası SSK ve BAĞKUR en düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Sigara fiyatları güncel listesi: Sigaraya zam mı geldi? 3 Haziran 2022 Philip Morris, BAT ve JTI grubu yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Tarlasındaki mor taşların değerini sonradan anladı! 7 kamyon çaldılar... Meğer servet değerindeymiş
Son dakika | Cumhurbaşkanı kararları Resmi Gazete'de: Kritik atama ve kararlar
TÜİK 2022 TEFE TÜFE Kira artış oranı ne oldu, kira artışı nasıl hesaplanır? Kira artış oranı Haziran ayı açıklaması geldi!
Sabri Uzun'un ardından Hanefi Avcı'nın da rütbeleri geri alınacak: Emniyet düğmeye bastı
SON DAKİKA! PKK/KCK operasyonunun ayrıntılarına SABAH ulaştı: Teröristbaşı Öcalan'ın talimatıyla gölge kabine
Survivor yeni takımlar nasıl oldu? Survivor 2022 All Star Ünlüler ve gönüllülerde takım kaptanları kim oldu?
ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman? Milli Maç Türkiye Faroe Adaları maçı saat kaçta, hangi kanalda?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA