Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman? Milli Maç Türkiye Faroe Adaları maçı saat kaçta, hangi kanalda?

TÜRKİYE FAROE ADALARI MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye - Faroe Adaları maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'te oynanacak.

TÜRKİYE FAROE ADALARI MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye Faroe Adaları maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

TÜRKİYE 604. MAÇINA ÇIKIYOR

A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçıyla tarihinde 604. kez sahaya çıkacak.

Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 327'si resmi, 276'sı özel 603 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 230 galibiyet, 144 beraberlik ve 229 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 258'i deplasmanda, 262'si evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 808 gol attı, kalesinde 865 gol gördü.

Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 603 karşılaşmanın 520'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.

Milliler, 603 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.