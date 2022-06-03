Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman? Milli Maç Türkiye Faroe Adaları maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Ay yıldızlı takım Türkiye ile Faroe Adaları karşı karşıya geliyor! UEFA Uluslar Ligi'nde Lüksemburg ve Faroe Adaları ile aynı grupta yer alan Türkiye ilk maçını Faroe Adalar ile yapacak. Maçı canlı yayın üzerinden naklen takip etmek isteyenler Türkiye Faroe Adaları maçı ne zaman, hangi kanalda ve saat kaçta sorusuna yanıt arıyor. İşte tüm bilgiler…
Türkiye - Faroe Adaları maçı 4 Haziran Cumartesi günü saat 21:45'te oynanacak.
Türkiye Faroe Adaları maçı TRT1 ekranlarından canlı yayınlanacak ve Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.
A Milli Futbol Takımı, Faroe Adaları maçıyla tarihinde 604. kez sahaya çıkacak.
Ay-yıldızlılar, 99 yıllık tarihinde 327'si resmi, 276'sı özel 603 maç oynayıp, biri hükmen olmak üzere 230 galibiyet, 144 beraberlik ve 229 yenilgi yaşadı.
Milli takım, 258'i deplasmanda, 262'si evinde, 83'ü de tarafsız sahada çıktığı maçlarda, 3'ü hükmen galibiyetten toplam 808 gol attı, kalesinde 865 gol gördü.
Bugüne kadar 90 farklı ülke milli takımıyla mücadele eden milliler, 603 karşılaşmanın 520'sini Avrupa, 33'ünü Asya, 23'ünü Amerika, 24'ünü Afrika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı.
Milliler, 603 maçta tek hükmen galibiyeti Yunanistan karşısında aldı. Türkiye ile Yunanistan arasında 17 Kasım 2015'te Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan özel müsabaka 0-0 sona erdi. Bu müsabakadan 6 ay sonra FIFA, Yunanistan'ın kural dışı futbolcu oynattığı gerekçesiyle karşılaşmayı Türkiye lehine 3-0 tescil etti.
A Millî Takımımızın UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta haziran ayında Faroe Adaları, Litvanya ve Lüksemburg ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.
Milli Takım kadrosunda Caner Erkin, Taylan Antalyalı, Abdülkadir Ömür, Umut Meraş, Kenan Karaman, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Yusuf Yazıcı, Serdar Aziz, Okan Tufan ve Okay Yokuşlu gibi isimler yer almadı.
Cenk Özkaçar, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Doğan Alemdar ve Tiago Çukur ise kadroya ilk kez dahil edildi.
KALECİLER: Altay Bayındır, Doğan Alemdar, Uğurcan Çakır
SAVUNMA: Mert Müldür, Zeki Çelik, Cenk Özkacar, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Rıdvan Yılmaz
ORTA SAHA / FORVET: Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğlu, Enes Ünal, Halil Dervişoğlu, Serdar Dursun, Tiago Çukur, Umut Bozok