‘Yaşa F.Bahçe’

Fenerbahçe taraftarı 2.5 aydır sabırsızlıkla beklediği Jorge Jesus'a kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, yeni hocadan da ilk açıklamalar geldi. 67 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı,hedeflerini açıkladı.Jesus, taraftara şöyle seslendi:Portekizli teknik adam hedeflerini de net bir şekilde dile getirdi: "Ben ve ekibim biliyoruz ki Fenerbahçe taraftarları çok arzulu. Bizi uzun zamandır bekliyorlar.İlk hedefimiz lig şampiyonluğu. Çünkü Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağız. Eleme turlarında güçlü rakiplerimizin olduğunu biliyoruz. Umarım alacağımız galibiyetler ve oyun kalitemizle taraftarlarımız mutlu edebiliriz."FENERBAHÇE, Jesus ile 2022-23 sezonu için anlaşmaya vardığını KAP'a bildirirken, Portekizli hocanın kulüpten alacağı garanti ücretin 3 milyon Euro olduğu vurgulandı. Mesut Özil transferinde olduğu gibi kalan ücrette sponsorlar devreye girecek. 4 milyon Euro'luk bölüm ve bonuslar sponsorlar tarafından karşılanacak.Jesus sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile ilgili ilk paylaşımlarını yaptı. Portekizli hoca 2.5 milyon takipçisine, "Harika bir karşılama, olağanüstü bir şehir. İnanılmaz insanlar" mesajı verdi.28. şampiyonluk başvurusu yanıtsız kalan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon TFF'yi protesto için logosundaki 3 yıldızı kaldırmıştı. Sarı-lacivertliler bu kez istediği 5 yıldızı logosuna yerleştirdi. Yeni teknik direktörü Jesus da 5 yıldızlı logo önünde ilk pozunu verdi.