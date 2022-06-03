‘Yaşa F.Bahçe’

Umarım alacağımız galibiyetler ve oyun kalitemizle taraftarlarımızı mutlu edebiliriz İlk hedefimiz Süper Lig'de şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi'nde de gruplara kalacağız Ben ve ekibim F.Bahçe taraftarı gibi tutkuluyuz. Büyük bir takımdayız ve çok mutluyuz
Fenerbahçe taraftarı 2.5 aydır sabırsızlıkla beklediği Jorge Jesus'a kavuşmanın mutluluğunu yaşarken, yeni hocadan da ilk açıklamalar geldi. 67 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı, 'Yaşa Fenerbahçe'diyerek bitirdiği konuşmasında hedeflerini açıkladı. Binlerce mesajaldığının altınıçizen Jesus, taraftara şöyle seslendi: "Fenerbahçe tutkudur.Ben de hayatınızın bir parçasıolacağım. Sizlerin bu kulübeolan aşkınızı ve yaptığınızfedakârlığı ben de göstermekistiyorum. Sizler bana buduyguları göstereceksiniz."
RAKİPLERİMİZİN GÜCÜNÜ BİLİYORUZ
Portekizli teknik adam hedeflerini de net bir şekilde dile getirdi: "Ben ve ekibim biliyoruz ki Fenerbahçe taraftarları çok arzulu. Bizi uzun zamandır bekliyorlar. Tutkunun çok fazlaolduğu çok büyük bir takımdaçalışacağız. Biz de Fenerbahçetaraftarı gibi tutkulu insanlarız. İlk hedefimiz lig şampiyonluğu. Çünkü Fenerbahçe 8 senedir şampiyon olamıyor. Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalacağız. Eleme turlarında güçlü rakiplerimizin olduğunu biliyoruz. Umarım alacağımız galibiyetler ve oyun kalitemizle taraftarlarımız mutlu edebiliriz."
KULÜPTEN 3 MİLYON€ ALACAK
FENERBAHÇE, Jesus ile 2022-23 sezonu için anlaşmaya vardığını KAP'a bildirirken, Portekizli hocanın kulüpten alacağı garanti ücretin 3 milyon Euro olduğu vurgulandı. Mesut Özil transferinde olduğu gibi kalan ücrette sponsorlar devreye girecek. 4 milyon Euro'luk bölüm ve bonuslar sponsorlar tarafından karşılanacak.
İNANILMAZ!
Jesus sosyal medya hesabından Fenerbahçe ile ilgili ilk paylaşımlarını yaptı. Portekizli hoca 2.5 milyon takipçisine, "Harika bir karşılama, olağanüstü bir şehir. İnanılmaz insanlar" mesajı verdi.
5 YILDIZLI ŞOV!
28. şampiyonluk başvurusu yanıtsız kalan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon TFF'yi protesto için logosundaki 3 yıldızı kaldırmıştı. Sarı-lacivertliler bu kez istediği 5 yıldızı logosuna yerleştirdi. Yeni teknik direktörü Jesus da 5 yıldızlı logo önünde ilk pozunu verdi.