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Giriş Tarihi: 4.6.2022

Boateng marka bir isim!

Boateng marka bir isim!

“Sağ stoper, sol bek ve belki bir sağ bek alacağız. Merkez orta saha da bakıyoruz. Jerome Boateng önemli bir isim. Son durumunu inceliyoruz. Sakatlığı yoksa değerlendirilebilir”

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, tekrar şampiyonluğa oynayacak ve Devler Ligi'nde gruplara kalacak bir kadro kurmak istediklerini söyledi. Deneyimli hoca, "Sağ stoper, sol bek ve belki bir sağ bek alacağız. Merkez orta saha da bakıyoruz. Jerome Boateng'in son durumunu inceliyoruz. Marka bir isim. Sakatlığı yoksa değerlendirebilecek bir oyuncu" ifadelerini kullandı.

YARIŞA ONLARI BİZ YAKLAŞTIRMADIK
Geçen sezon 70 maç yaptıklarını ve sadece 6 mağlubiyet aldıklarını vurgulayan Avcı, "Büyük takımlar yarışta yoktu, çünkü biz yaklaştırmadık. Devre arası itibarıyla herkes teslim oldu. Sergen Yalçın 15, Vitor Pereira 17, Fatih Terim 20. haftada ayrıldı. Trabzonspor'un hakkını herkes veriyor. Bunu Fenerbahçe ve Galatasaray başkanları da söyledi" dedi.

KISITLAMALARLA HİÇBİR ZAMAN OYUNCU GELİŞMEZ
Abdullah Avcı, yabancı sınırı ve altyapı ile ilgili soruya ise şu cevabı verdi: "Kısıtlamalarla hiçbir zaman oyuncu gelişimi olmaz. Yatırım ve eğitimle olur. Bu işin üç ayağı var; devlet politikası, Milli Eğitim Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu. Belçika'da bu jenerasyonun ortaya çıkması, yatırımlar sayesinde oldu. Bunu yapmadığınız sürece hiçbir şey değişmeyecek. Araba lastiğinin boşa dönmesi gibi dönüyoruz ve konuşuyoruz."

HAMSİK 2-3 YIL OYNAR
AVRUPA'DAN teklifler alan Abdülkadir Ömür ile ilgili görüşlerini aktaran Avcı, "Çok özel oyuncularla çalıştım, Ömür de bunlardan biri. Odak noktası futbol olduğu an fark yapabilecek bir isim. Buranın sevimli ve değerli bir futbolcusu. Onun ve kulüp adına transfer konusunda bir şey olacaksa değerlendirmek gerekebilir" şeklinde konuştu. Tecrübeli çalıştırıcı, Marek Hamsik'in de kafasında bitirmezse 2-3 sene daha futbol oynayabileceğini sözlerine ekledi.

AHMETCAN'IN SON TALİBİ BORUSSIA M'GLADBACH
Trabzonspor'un 19 yaşındaki stoperi Ahmetcan Kaplan'a Lille ve Eintracht Frankfurt'un ardından Borussia Mönchengladbach da talip oldu. Alman ekibinin bordomavili kulübe 5 milyon Euro seviyelerinde bir teklif yapacağı, ayrıca sonraki satıştan da pay önereceği ifade edildi. Öte yandan Giresunspor, Erce Kardeşler'i transfer etmek çin devreye girdi. Daha fazla forma giymek isteyen Erce'nin durumu, Uğurcan Çakar'ın Avrupa'ya gidip gitmemesine göre netlik kazanacak. Giresun, 28 yaşındaki eldiveni geçen sezon da kadrosuna katmak için girişimde bulunmuş ancak yönetimden bu transfere vize çıkmamıştı.

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