Fatih Terim olmasaydı burada olmazdım

G.Saray'ın Hollandalı sol beki Patrick van Aanholt, sarı-kırmızılı takımdaki ilk sezonunu anlattı. Çocukluğundan itibaren futbol tutkusuna teslim olduğunu belirten 31 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılı takıma geliş sürecini de şöyle anlattı: "Sanırım geçen sene ocak ayındaydı, bir gün menajerim aradı. Bana Galatasaray'ın ve Fatih Terim'in beni istediğini söyledi.Kulüp yetkililerine öncelikle Hollanda Milli Takımı'yla Avrupa Şampiyonası'na gitmek istediğimi ve sonrasında ne olacağını görüp karar alacağımı söyledim.""Bu süreçte kulübün, menajerlerin ve taraftarın beni gerçekten istediğini hissettim. Gördüğüm isteğin, Galatasaray'ı seçmemi kolaylaştırdığını söylemeliyim. Ve tabii Fatih Terim için de oynamayı istiyordum. Türkiye'deki büyük efsane.Galatasaray'da olmamın nedeni kendisidir. Yeni bir adım atıp, genç bir takım kurmak istedik fakat tecrübeli oyunlarla genç oyunları bir araya getirip bir takım oluşturmak zaman ister."ÜST düzeyde bir oyuncu olmak istiyorsanız bütün hayatınızı feda etmeniz ve o hayatınızı üst seviyede korumanız gerekiyor. Bunun için vücudunuzu, saha dışındaki ailenizi mental olarak feda etmeniz lazım. Ulaşmak istediğiniz noktaya gelmek için her şeyi feda etmek gerekiyor. Arkadaşlarınız bazen dışarı çıkmak ister fakat siz dışarı çıkamazsınız çünkü antrenmanınız vardır. İleri gitmek için gerekli olan zihinsel zorluklar, alışkanlıklar ve irade bu noktada ortaya çıkar. Zorlayıcı bir süreçti."Domenec Torrent'i seviyorum. İyi bir hoca. Oyuncularından ne beklediğini biliyor. Oldukça tecrübeli. Uzun yıllar yardımcı hocalık yapmış, takımı nasıl çalıştırması gerektiği ve takımı nasıl hazır tutması gerektiğini biliyor."lında benim için en iyi olan İngiltere'dir, yani Premier Lig... 15 sene orada kaldım. Buraya geldiğimde ve insanlar bana Türkiye Ligi'nin iyi olmadığını söyledikleri zaman burada geçirdiğim 1 senenin sonunda yalan söylediklerini düşünüyorum.Hepimiz futbol oynamak istiyoruz ve bazı takımlar gerçekten çok iyi futbol oynuyorlar.BENİMiçin burada uyum sezonuydu diyebilirim. Takıma, lige, dile uyum sağlamak zaman alıyor. Sezon bitti ve sanırım neredeyse tüm maçlarda oynadım. Ligde 2 gol attım ve birkaç asist yaptım. Benim için yeterli değil. Buraya kendimle ilgili büyük beklentilerle geldim.Türk mutfağından favori yemeğin?Maç öncesi ne yaparsın?En sevdiğin müzik türü/ şarkı/sanatçı?