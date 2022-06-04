Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, imzayı atıp mesajı verdi: Zinciri kıracağım

15 yıldır yabancı bir hocanın Süper Lig'de şampiyon olamama durumunu kırmak istiyorum. Burada en iyi şartlara sahibiz. Kötü sonuçlar için bahane yok 2.5 aydır takımı izliyorum. Planlama konusunda çok toplantı yaptık. Kulübün maddi durumunu biliyorum. Alınacak oyuncular Türkiye'de tanınmıyor olabilir
Ben ofansif oyuna önem veriyorum. Çalıştırdığım takımlar genelde çok fazla gol atarlar. Galip gelmek önemlidir ama tek önemli şey değildir. Güzel futbol izlemek istiyorum
Aylar süren görüşmelerin ardından Türkiye'ye gelen Jorge Jesus, dün sözleşmeyi imzalayarak resmen Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde düzenlenen törende sözlerine Türkçe, "Hazır mısınız?" diyerek başlayan Portekizli teknik adamı yabancı medya mensupları da takip etti. Jesus, "Burada olmak benim için gurur verici. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Beklentileri çok iyi biliyorum" dedi. Fenerbahçe'yi tercihsebebinin maddi olmadığını vurgulayanbaşarılı çalıştırıcı, bir buçuk saat sürentoplantıda şunları söyledi:
HESAPLARIMIZ İSTİLA EDİLDİ GELMEMDEKİ etkenlerden biri başkanımızın ve taraftarımızın beni istemesiydi. Benim, oğlumun ve ekibimin sosyal medya hesaplarını adeta istila ettiler. Kesinliklemaddi sebeplerden gelmedim. İsteyenbaşta takımlar da vardı. Ben tutkulubir takımda çalışmak istedim. Tüm tutkumla buradayım. Taraftarımız gibitutkuyla Fenerbahçe'ye bağlıyım. Buradabaşarılı olmak için her imkânasahibiz. O yüzden bu sene şampiyonolmak istiyoruz.
DEVRİM OLMAYACAK! FENERBAHÇE'NİN şartları en iyi seviyede. Büyük takımlarda çalıştım ve bu kıyası yapabiliyorum. Buradaen iyi şartlara sahibiz. Kötü sonuçlariçin hiçbir bahane yok. 15 yıldır yabancı bir teknik direktörün SüperLig'de şampiyon olamama durumunukırmak ve değiştirmek istiyorum. GENELDE 4-4-2 sistemiyle oynadım ama her hocanın A ve B planı olması lazım. Futbolda temel şey sistem. Maça ve rakibe göre sistem değişebilir. KULÜBÜN içinde bulunduğu maddi durumu biliyorum. Alınacak oyuncularTürkiye'de tanınmıyor olabilir.Kadro devrimi yapmayacağız. Denge sağlamak istiyoruz. 4-5 oyuncu transferi yapacağız. Kadro planlaması konusunda çok fazla toplantı yaptık. Elimizden geleni yapacağız.
GELMEDEN ALEX'İ ARADIM ALEX de Souza'nın bu kulüpte tarihi var. Bu kulüp için bir idol. Alex'le gelmeden önce konuştum. Onun burada bıraktığı iz çok önemli. Buraya gelmemde çok önemli bir etken. Bu stattaki atmosferi gördüm. Büyük takımı büyük yapan şey, taraftarlar ve kazandığı kupalardır. TOTALDE 5 haftamız olacak. Şampiyonlar Ligi ön elemesi olacak. Daha önce bu tarz maçlar oynayacağız. Başkanımızın dediği gibi oyuncularımızı tutmayı becerebilirsek avantaj olacak bizim için. İlk hafta pek sayılmaz, oyuncular milli takımda olacak. 6-7 tane hazırlık maçı oynamak istiyoruz.
BANA ŞOV YAPACAKFUTBOLCU LAZIM!
"YAKLAŞIK 2.5 aydır takımın maçlarını izliyorum" diyen Jesus şöyle devam etti: KIM Min-Jae, herkesin isteyebileceği bir oyuncu. Tüm Avrupa kulüplerinde oynayabilir. Arda Gülerde çok genç ve yetenekli bir oyuncu.Gençlere dikkat etmek gerekiyor.Daha iyi olacak. Taktiksel açıdan da gelişip takımımıza yardım edeceğine inanıyorum. HEM bireysel olarak hem de kolektif olarak analizlerimizi yaptık. Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var. Ofansif açıdan daha fazlayaratıcı oyunculara ihtiyacımızvar. Belirleyici olabilecek oyunculara odaklanacağız. Ön bölgede göze hoş gelecek, şov yapacak futbolculara odaklanacağız. BEN ofansif oyuna önem veriyorum. Çalıştırdığım takımlar genelde çok fazla gol atarlar. Galip gelmek önemlidir ama tek önemli şey değildir. Güzel bir futbol izlemek istiyorum.
HER KULÜBE 1 YILLIK İMZA ATIYORUM KONTRAT konusu bu benim için yeni değil. 1 yıllık imza atarım. Maddiyat değil, sportif kısmı daha çok önemsiyorum. İşler yolunda giderse kontratı yenileriz. Portekiz dışında hep bunu yaptım. TÜRKIYE'DE kaliteli ve büyük hakemler olduğunu biliyorum. Sonuç istediğiniz gibi olmadığında hakemleri suçlamamak gerekiyor. Buna dikkat ediyorum. OYUNCULARIMIN beni büyük bir teknik direktör olarak görmelerini isterim tabii ki. Sonra baba gibi görebilirler.
PORTEKİZ'E UÇUYOR
JORGE Jesus, bugün Portekiz'e dönecek ve yardımcılarından Rodrigo Araujo'nun düğününe katılacak. Portekizli hoca önümüzdeki hafta içerisinde ailesi ve tüm yardımcılarıyla birlikte İstanbul'a gelecek.
HOCA BİZE EV ÖDEVLERİ VERDİ
DÜNYA çapında bir teknik direktörü takımın başına getirdiklerini söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hedeflerinin yeni sezonda yarıştıkları her kulvarda başarıya ulaşmak olduğunu belirtti. 3 gündür birlikte oldukları Jesus'un; kulübü, tesisleri gezdiğini kaydeden Başkan, "Hocamız bize çok önemli geri dönüşler yaptı. Fenerbahçe'nin imkânlarını beğendi. Samandıra, otobüs, duvarlarda olması gereken şeyler. Makinelerin konumundan tutun, duvardaki fotoğraflara kadar pek çok konuda bize ev ödevlerini verdi. İnşallah biz de geri kalanlarını tamamlamayı arzu ediyoruz. Hocamız 1 yıllık anlaşma yapmak istedi. Her yerde öyle başlamış. Biz onu, o da bizi tanıyacak. Fenerbahçe'deki duygu ve hisleri güçlenecektir. Önümüzdeki yılın planıyla ilgili toplantı yaptık. Hocamız eksik bölgeleri tespit etti. Her bir bölge için 5'er alternatif var. Bu isimler ulaşılabilir ve mali durumumuza uygun oyuncular. UEFA FFP konusunda tahmin ettiğimizden daha iyi bir noktadayız! Bu sene manevra alanımız çok daha geniş olacak" diye konuştu.
MAAŞ SORUSUNU YANITSIZ BIRAKTI
Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza atan Jesus'un, 3 milyon Euro maaş alacağı açıklanmıştı. "Ücretin 7 milyon Euro olduğu ve Jesus'un 3 milyona gelmeyeceği söyleniyor. Ne diyeceksiniz" sorusuna Ali Koç, "Mesut için de aynı şeyleri söylemişlerdi. Tartışmak gereksiz" yanıtını verdi.
NE DEDİLER?
Gürcan BİLGİÇ
Sözleri müthişti! Fenerbahçe yeni sezonu çok güçlü bir isim ve umutla açtı. Ocak ayından beri bugün için hazırlanıyorlardı. Krize izin vermeden taraftarlarını rahatlatan imzayı attılar. Jesus her kelimesindetecrübesinigözler önüne serdi. Detaylara girmedi ama kendisinden neyin istendiğini, neyi yapacağını bildiğini hissettirdi. Bugünün şartlarında bu anlaşmanın yapılması ciddi bir yönetim başarısı. Başkan Ali Koç'un'listesindeki iki isimheyecan verici' sözleride transfer dönemininhareketli geçeceğininişareti. Bu imzayla Fenerbahçe, Trabzonspor ile birlikte ligin en hazır takımı oldu. Ali Koç'un İsmail Kartal ile ilgili cümleleri müthişti. Hazırlık maçlarının bile planlanması, çalışmaların uzun zamandır sürdüğünü gösteriyor.
Murat ÖZBOSTAN
7 önemli madde Dikkatimi çeken konulara kısa kısa girelim: 1- Kendisine güveni tam. Şampiyonluk mesajını net bir şekilde ifade etti. 2-Mesut Özil'e Ali Koç'tan sonra Jesus da kapıyı kapattı. Bukonu kriz olur. Kararın Mesut'un performansıyla ilgili olduğu değil, Ali Koç'la ilgili olduğu da netleşti. 3- Başkan Ali Koç, önemli ödevleri olduğunu söyledi. Jesustakım otobüsünden,sandalye renginekadar birçokşeyde değişim istemiş. Buradan da şunu çıkartabiliriz. Tek patron artık Jesus... Şu ana kadar hiçbir teknik direktör Ali Koç'a ev ödevi vermemişti. 4- Başkan rahatlamıştı. Diğer çalıştığı teknik adamlarla bu kadar fiziki teması yoktu. Mesaj şuydu: En iyi teknik direktörü getirdim. Artık ne yapayım! 5- Mart ayından beri Jesus'un tek aday olduğunu anladık. Ne Löw ne de İsmail Kartal'ın gündemde olmadığını bu basın toplantısı gösterdi. 6-'Keyif vereceğiz' diyerek taraftara başarı yanında iyi futbol vadetti. 7-'Türkiye'de kaliteli ve büyük hakemler olduğunu biliyorum. Sonuç istediğiniz gibi olmadığında hakemleri suçlamamak gerekiyor' dedi. Bu önemli bir söz. Sonuçta kulüp başkanı tersini düşünüyor. Maçlar başlayınca ne olacak?