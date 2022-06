Fenerbahçe’nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus, imzayı atıp mesajı verdi: Zinciri kıracağım

Ben ofansif oyuna önem veriyorum. Çalıştırdığım takımlar genelde çok fazla gol atarlar. Galip gelmek önemlidir ama tek önemli şey değildir. Güzel futbol izlemek istiyorumAylar süren görüşmelerin ardından Türkiye'ye gelen Jorge Jesus, dün sözleşmeyi imzalayarak resmen Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü oldu. Ülker Stadı 1907 Tribünü'nde düzenlenen törende sözlerine Türkçe,diyerek başlayan Portekizli teknik adamı yabancı medya mensupları da takip etti. Jesus, "Burada olmak benim için gurur verici. Avrupa'nın en büyük kulüplerinden biri olduğunu bilerek geldim. Beklentileri çok iyi biliyorum" dedi.etkenlerden biri başkanımızın ve taraftarımızın beni istemesiydi. Benim, oğlumun ve ekibimin sosyal medya hesaplarını adeta istila ettiler.Tüm tutkumla buradayım.şartları en iyi seviyede. Büyük takımlarda çalıştım ve bu kıyası yapabiliyorum.15 yıldır yabancı bir teknik direktörün4-4-2 sistemiyle oynadım ama her hocanın A ve B planı olması lazım. Futbolda temel şey sistem. Maça ve rakibe göre sistem değişebilir.içinde bulunduğu maddi durumu biliyorum.Denge sağlamak istiyoruz. 4-5 oyuncu transferi yapacağız. Kadro planlaması konusunda çok fazla toplantı yaptık. Elimizden geleni yapacağız.de Souza'nın bu kulüpte tarihi var. Bu kulüp için bir idol. Alex'le gelmeden önce konuştum. Onun burada bıraktığı iz çok önemli. Buraya gelmemde çok önemli bir etken. Bu stattaki atmosferi gördüm. Büyük takımı büyük yapan şey, taraftarlar ve kazandığı kupalardır.5 haftamız olacak. Şampiyonlar Ligi ön elemesi olacak. Daha önce bu tarz maçlar oynayacağız. Başkanımızın dediği gibi oyuncularımızı tutmayı becerebilirsek avantaj olacak bizim için. İlk hafta pek sayılmaz, oyuncular milli takımda olacak. 6-7 tane hazırlık maçı oynamak istiyoruz."YAKLAŞIK 2.5 aydır takımın maçlarını izliyorum" diyen Jesus şöyle devam etti:Min-Jae, herkesin isteyebileceği bir oyuncu. Tüm Avrupa kulüplerinde oynayabilir.Taktiksel açıdan da gelişip takımımıza yardım edeceğine inanıyorum.bireysel olarak hem de kolektif olarak analizlerimizi yaptık. Fenerbahçe'nin çok kaliteli oyuncuları var.Belirleyici olabilecek oyunculara odaklanacağız. Ön bölgede göze hoş gelecek, şov yapacak futbolculara odaklanacağız.ofansif oyuna önem veriyorum. Çalıştırdığım takımlar genelde çok fazla gol atarlar. Galip gelmek önemlidir ama tek önemli şey değildir. Güzel bir futbol izlemek istiyorum.konusu bu benim için yeni değil. 1 yıllık imza atarım. Maddiyat değil, sportif kısmı daha çok önemsiyorum. İşler yolunda giderse kontratı yenileriz. Portekiz dışında hep bunu yaptım.kaliteli ve büyük hakemler olduğunu biliyorum. Sonuç istediğiniz gibi olmadığında hakemleri suçlamamak gerekiyor. Buna dikkat ediyorum.beni büyük bir teknik direktör olarak görmelerini isterim tabii ki. Sonra baba gibi görebilirler.JORGE Jesus, bugün Portekiz'e dönecek ve yardımcılarından Rodrigo Araujo'nun düğününe katılacak. Portekizli hoca önümüzdeki hafta içerisinde ailesi ve tüm yardımcılarıyla birlikte İstanbul'a gelecek.DÜNYA çapında bir teknik direktörü takımın başına getirdiklerini söyleyen Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, hedeflerinin yeni sezonda yarıştıkları her kulvarda başarıya ulaşmak olduğunu belirtti. 3 gündür birlikte oldukları Jesus'un; kulübü, tesisleri gezdiğini kaydeden Başkan, "Hocamız bize çok önemli geri dönüşler yaptı. Fenerbahçe'nin imkânlarını beğendi. Samandıra, otobüs, duvarlarda olması gereken şeyler. Makinelerin konumundan tutun, duvardaki fotoğraflara kadar pek çok konuda bize ev ödevlerini verdi. İnşallah biz de geri kalanlarını tamamlamayı arzu ediyoruz. Hocamız 1 yıllık anlaşma yapmak istedi. Her yerde öyle başlamış. Biz onu, o da bizi tanıyacak. Fenerbahçe'deki duygu ve hisleri güçlenecektir. Önümüzdeki yılın planıyla ilgili toplantı yaptık. Hocamız eksik bölgeleri tespit etti. Her bir bölge için 5'er alternatif var. Bu isimler ulaşılabilir ve mali durumumuza uygun oyuncular. UEFA FFP konusunda tahmin ettiğimizden daha iyi bir noktadayız! Bu sene manevra alanımız çok daha geniş olacak" diye konuştu.Fenerbahçe'ye 1 yıllık imza atan Jesus'un, 3 milyon Euro maaş alacağı açıklanmıştı. "Ücretin 7 milyon Euro olduğu ve Jesus'un 3 milyona gelmeyeceği söyleniyor. Ne diyeceksiniz" sorusuna Ali Koç, "Mesut için de aynı şeyleri söylemişlerdi. Tartışmak gereksiz" yanıtını verdi.Sözleri müthişti!yeni sezonu çok güçlü bir isim ve umutla açtı. Ocak ayından beri bugün için hazırlanıyorlardı. Krize izin vermeden taraftarlarını rahatlatan imzayı attılar.Detaylara girmedi ama kendisinden neyin istendiğini, neyi yapacağını bildiğini hissettirdi. Bugünün şartlarında bu anlaşmanın yapılması ciddi bir yönetim başarısı.Bu imzayla Fenerbahçe, Trabzonspor ile birlikte ligin en hazır takımı oldu. Ali Koç'un İsmail Kartal ile ilgili cümleleri müthişti. Hazırlık maçlarının bile planlanması, çalışmaların uzun zamandır sürdüğünü gösteriyor.7 önemli maddeçeken konulara kısa kısa girelim:Kendisine güveni tam. Şampiyonluk mesajını net bir şekilde ifade etti.Mesut Özil'e Ali Koç'tan sonra Jesus da kapıyı kapattı.Kararın Mesut'un performansıyla ilgili olduğu değil, Ali Koç'la ilgili olduğu da netleşti.Başkan Ali Koç, önemli ödevleri olduğunu söyledi.Buradan da şunu çıkartabiliriz. Tek patron artık Jesus... Şu ana kadar hiçbir teknik direktör Ali Koç'a ev ödevi vermemişti.Başkan rahatlamıştı. Diğer çalıştığı teknik adamlarla bu kadar fiziki teması yoktu.En iyi teknik direktörü getirdim. Artık ne yapayım!Mart ayından beri Jesus'un tek aday olduğunu anladık. Ne Löw ne de İsmail Kartal'ın gündemde olmadığını bu basın toplantısı gösterdi.'Keyif vereceğiz' diyerek taraftara başarı yanında iyi futbol vadetti.'Türkiye'de kaliteli ve büyük hakemler olduğunu biliyorum. Sonuç istediğiniz gibi olmadığında hakemleri suçlamamak gerekiyor' dedi. Bu önemli bir söz. Sonuçta kulüp başkanı tersini düşünüyor. Maçlar başlayınca ne olacak?