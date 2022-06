Hakan Keleş SABAH Spor'a konuştu: "Tüm Türkiye'ye örnek olduk"

SORU: Avrupa'da beğendiğiniz hocalar var mı? Varsa hangi özelliklerini kendinize almaya çalışıyorsunuz?

Şu an kendi ligimizle ilgileniyoruz ama tabi takip ettiğimiz hocalar var. Pep Guardiola, Jürgen Klopp gibi üst düzey hocalar var. Onların antrenmanlarını, gelişimlerini, oyuna neler kattıklarını özellikle takip ediyorum.

"FUTBOL DEĞİŞKEN BİR OYUN"

SORU: Kazanan 11 değişmez düşüncesine katılıyor musunuz? Yoksa ideal 11 vardır. Ama futbol değişkendir mi diyorsunuz?

Tabi ki bir ideal 11'inizin olması lazım. Ben alt ligde de burada da çoğunlukla oluşturmaya çalışıyorum. Ama sakatlıklar, cezalılar, değişiklikler, rakibe göre değişiklik oluyor ama futbol öyle değişken bir oyun ki her maça, her dakikaya, her skora göre değişen bir oyun. Ben genellikle ona dönük değişiklikler yapıyorum.