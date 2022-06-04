Hakan Keleş SABAH Spor'a konuştu: "Tüm Türkiye'ye örnek olduk"

SORU: Bakıldığı zaman 4 büyüklerde yaptığınız maçlar da 8 puan çıkardınız. Düşme hattındaki ve sizin altınızdaki takımlara karşı da başarılı bir grafiğiniz var? Tüm bunlar inancınızı artırdın mı?

Biz tabi ki altımızdaki küme düşenler de dahil beş takımla 10 maç yaptık, 8 galibiyet, 2 beraberliğimiz var. Bu bize çok büyük bir avantaj sağladı. Yeni bir takım olduğumuz için büyük maçların motivasyonu çok daha farklı oluyor. Oyuncularım inanılmaz bir şekilde galibiyet istiyorlardı. Buna Beşiktaş maçıyla başladık, Galatasaray deplasmanında da puan aldık, Trabzonspor deplasmanından beraberlik aldık. Zaman içerisinde sonuçlar geldikçe oyuncuların moral motivasyonu yükseliyor. Bu tip galibiyetler çok farklı oluyor. Oyuncuların da bu tip galibiyetlere ihtiyacı vardı. Bu maçlar camiamıza hediye maçlarıydı.

"MORAL MOTİVASYONU HEP YÜKSEK TUTTUK"

SORU: Alt sıralarda küme düşme hattında oynama baskıcı bir takım için, teknik adam için nasıl bir ruh hali yaratıyor?

İlk senemizde tecrübesiz ve bu seviyede fazla oynamayan oyuncuların bulunmasından dolayı biraz zorlandık. Bir de maddi problemlerle birlikte bazı oyuncular da terk edince Kadro olarak da sıkıntılar yaşadık. Ona rağmen puanımız yokken bile moral motivasyonumuzu hep yüksek tuttuk. Bu işi başaracağımızı düşündük. Oyuncularla aile ortamını da sağlayınca, çok fazla stres yaşamadık. Çünkü oyuncular bu işi başarabileceğimize inanıyorlardı. Zaman zaman sonuçlara yansımasa da istediğimiz, hedeflediğimiz şeye son 3 haftada ulaşmış olduk.