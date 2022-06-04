Maslak’ta Federasyon Başkanlığı zirvesi

16 Haziran’daki seçime günler kala başkan adayı Mehmet Büyükekşi kulüplerle bir araya geldi. Toplantıda Karşılıklı fikir alışverişi yapıldı
Kulüpler Birliği toplantısına katılan TFF Başkan Adayı Mehmet Büyükekşi kulüp başkanlarını dinledi, sorulara yanıt verdi. Karşılıklı fikir alışverişinin olduğu toplantıda kulüpler; hakemler,yayın gelirleri, yabancısayısı ve TFF'nin kurulları üzerine şikâyetlerini dile getirdi.. Başkan adayına yapacağı liste üzerinden de sorular soruldu. Büyükekşi'nin ise daha listesinintam belli olmadığını ifade ettiği öğrenildi. Kulüplerden Alanyaspor, Antalyaspor, Konyaspor, Hatay, Başakşehir, Sivasspor, Adana Demirspor ve Ankaragücü'nün Büyükekşi'ye destek vereceği kaydedildi. Fenerbahçe,karşı çıkarken Trabzonspor, Beşiktaş, Galatasaray, Karagümrük, İstanbulspor, Ümraniye ve Kasımpaşa ise gelişmeleri takip ediyor. Dün Kulüpler Birliği'nde bunlar yaşanırken, Nihat Özdemir sonrası futbol federasyonu başkanlığı görevini yürüten Servet Yardımcı'nınaday olup olmayacağı netlik kazanmadı. Yardımcı'nın önümüzdeki günlerde adaylığını açıklaması bekleniyor. Seçim 16 Haziran'daAnkara'da yapılacak.