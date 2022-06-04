Mesut’a kapıyı kapattı!

Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile anlaşması sonrası merak edilen konuların başında Mesut Özil'in durumu geliyordu. Geçen sezon kadro dışı bırakılan dünyaca ünlü yıldız futbolcunun, geri dönüp dönmeyeceği konusuna dün Portekizli teknik adam son noktayı koydu. İmza töreninde gelen soru üzerine Mesut'un çok önemli bir oyuncu olduğuna değinen 67 yaşındaki çalıştırıcı,yanıtını verdi.kapıyı kapattığı Mesut Özil, son dönemde yaptığı her açıklamada sarı-lacivertli kulüpte kalmak istediğini belirtmişti. 33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde de sosyal medyada bir açıklama yayınlayarak, "Altını çizerek tekrarlıyorum;Sözleşmem süresi boyunca, çubuklu formamızı terletmek tek amacım.Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım" ifadesini kullanmıştı.Fenerbahçe Kulübü'nün 24 Mart'ta resmi siteden kadro dışı bıraktığını açıkladığı Mesut Özil, 72 gündür sarı-lacivertli formayı giyemiyor. 2 yıl daha sözleşmesi devam eden oyuncu, toplamda 6 milyon Euro ücret alacak.