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Giriş Tarihi: 4.6.2022

Mesut’a kapıyı kapattı!

Mesut’a kapıyı kapattı!

Jorge Jesus, uzun süredir kadro dışı olan Mesut Özil’in takıma dönüp dönmeyeceği ile ilgili net konuştu: “Kendisiyle ilgili alınan karara aynen devam edeceğim.”

Jorge Jesus'un Fenerbahçe ile anlaşması sonrası merak edilen konuların başında Mesut Özil'in durumu geliyordu. Geçen sezon kadro dışı bırakılan dünyaca ünlü yıldız futbolcunun, geri dönüp dönmeyeceği konusuna dün Portekizli teknik adam son noktayı koydu. İmza töreninde gelen soru üzerine Mesut'un çok önemli bir oyuncu olduğuna değinen 67 yaşındaki çalıştırıcı, "Futbolda tabii ki geçmişteki başarılar önemlidir. Referansınızı oluşturur. Fenerbahçe 8 yıldır şampiyon olamıyor. Mesut Özil de çok iyi bir geçmişe sahip. Benim de kulüple ilgili fikirlerim var. Kendisiyle ilgili alınan karara aynen devam edeceğim" yanıtını verdi.

ÖZİL NE DEMİŞTİ?
JESUS'UN kapıyı kapattığı Mesut Özil, son dönemde yaptığı her açıklamada sarı-lacivertli kulüpte kalmak istediğini belirtmişti. 33 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz günlerde de sosyal medyada bir açıklama yayınlayarak, "Altını çizerek tekrarlıyorum; Fenerbahçe'den başka bir takımda kariyerimi noktalamayacağım. Sözleşmem süresi boyunca, çubuklu formamızı terletmek tek amacım. Bu kararım çok net ve kesindir. Profesyonel yaşamın gereklilikleri gereği, yönetimimizin benimle ilgili bir karar alması durumunda ise bu tavra sadece saygı duyacağım" ifadesini kullanmıştı.

72 GÜNDÜR KADRO DIŞI
Fenerbahçe Kulübü'nün 24 Mart'ta resmi siteden kadro dışı bıraktığını açıkladığı Mesut Özil, 72 gündür sarı-lacivertli formayı giyemiyor. 2 yıl daha sözleşmesi devam eden oyuncu, toplamda 6 milyon Euro ücret alacak.

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Mesut’a kapıyı kapattı!
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