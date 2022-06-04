Son dakika: Ali Koç yönetimi ibra edildi





"BENİM KULÜPTEN BİR KURUŞ ALACAĞIM YOKTUR"



Görev süresi boyunca ne kadar kaynak üretildiği ve kendisinin ne kadar para verdiği yönünde bir şey söylemediğini ifade eden Ali Koç, "Duymayacaksınız da. Benim kulüpten bir kuruş alacağım yok. O zaman ben bir gün çıkıp kulübüm bana böyle bir borcu var dersem beni ihraç edin. Diyeceksiniz ki o zaman niye defterlerde. Bu konu lütfen bir daha açılmasın. Kırılmam falan önemli değil ama utanıyorum konuşmaktan. Tamamen vergi mevzuatı sebebiyle var defterde. Ben her sene o borçtan düşüyorum vergiyi yüzde 5. Yok efendim ben o borcu tutuyormuşum. Yazıklar olsun böyle düşünenlere. Bunu bilip de benim buna rağmen bana karşı kullananlara yazıklar olsun. Bu konu bir daha gündeme gelmesin" dedi.