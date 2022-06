Son dakika: Ali Koç yönetimi ibra edildi

"DÜNYANIN NERESİNDE 10 YILLIĞINA 90 MİLYON DOLAR'LIK STAT ANLAŞMASI 1 YILDA TÜKETİLMİŞTİR"



Ali Koç, finansal şartları en şeffaf şekilde anlatmaya çalıştıklarını belirterek, "Bazı üyelerimizde sağ olsunlar mesai harcayıp buraya çıkıp bazı konuşmalar yaptılar. Yalnız genç bir üyemizin de ifade ettiği gibi içinde bulunduğumuz ekonomik koşulları görmeden Fenerbahçe'yi bugünkü finansal açıdan yargıladığınız zaman yapılan iyi niyetli çabaları fevkalade zor dönemde çabaları göz ardı ettiğiniz zaman söyleyecek sözümüz var. Bence konuşmaların içeriği bu yönde olmalı. Bu yönde derken bilgisiz şekilde değil ama kendine göre bir tez ortaya koymuş bana göre tez yanlış. İyi niyetinin olduğunu düşünüyorum. Her şeyimizi sorgulayın. Her türlü başarısızlığımızda istediğimizi söyleyin ama finansal konularda çaba ve iyi niyete laf ederseniz birbirimize ters düşeriz. Burada yapılanları bu şekilde hafife alıp yok efendim biz geldiğimizde kulübün borçları denge içindeymiş. Hangi denge o. Gelin bir daha anlatın. Dünyanın neresinde 10 yıllığına 90 milyon Dolar'lık stat anlaşması 1 yılda tüketilmiştir. Gayrimenkuller mi dengede?.Şu an neredeyse bir kaçı hariç çoğunun hiçbir ekonomik değeri olmayıp borçla harçla faizi işleyen araziler sayesinde mi? En yüksek malları satan Fenerium'u karşılaştırdın mı? Üreticimiz Puma ile sadece bu sezon için 3 toplantı yaptık, bizim formalar diğer takımlara göre çok ucuz kaldı diye. Başka mallarda satılıyor. Fenerium'un gelirinin yüzde 80'i formadan geliyor" ifadelerini kullandı.