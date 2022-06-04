Sorunlarımızı çözecek

Beşiktaşlı yöneticilere memnuniyetini dile getiren Fransız çalıştırıcı, “Saiss güçlü, zeki ve iyi pasör. Bu transfer savunmanın seviyesini yükseltecek” ifadelerini kullandı
Beşiktaş'ın gelecek sezon transferlerinde mutlu sona ulaştığı ilk isim Romain Saiss oldu. Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da 6 sezon forma giyen ve üst düzey performans ortaya koyan Faslı futbolcunun transferi, teknik direktör Valerien İsmael'i oldukça mutlu etti.
İKİLİ MÜCADELELERDE AYAKTA KALIYOR
Mevcut kadroya fiziksel olarak güçlü ve bunun yanı sıra iyi bir oyun kurucu stoper isteyen Fransız teknik adamın talebi böylece karşılanmış oldu. İsmael'in Saiss için, "Sorunlarımızıçözecek bir oyuncu. Hem güçlü, ikilimücadelelerde ayakta kalan, zeki biroyuncu hem de çok iyi bir pasör. Butransfer savunmanın seviyesini yükseltecek" dediği kaydedildi. 32 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'a yabancı değil. 2019-20'da Avrupa Ligi gruplarında Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Saiss, Wolverhampton formasıyla maça 11'de başlamış ve Vodafone Park'ın atmosferini yaşamıştı.