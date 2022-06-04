Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sorunlarımızı çözecek
Giriş Tarihi: 4.6.2022

Sorunlarımızı çözecek

OGÜN ŞAHİNOĞLU
Sorunlarımızı çözecek

Beşiktaşlı yöneticilere memnuniyetini dile getiren Fransız çalıştırıcı, “Saiss güçlü, zeki ve iyi pasör. Bu transfer savunmanın seviyesini yükseltecek” ifadelerini kullandı

Beşiktaş'ın gelecek sezon transferlerinde mutlu sona ulaştığı ilk isim Romain Saiss oldu. Premier Lig takımlarından Wolverhampton'da 6 sezon forma giyen ve üst düzey performans ortaya koyan Faslı futbolcunun transferi, teknik direktör Valerien İsmael'i oldukça mutlu etti.

İKİLİ MÜCADELELERDE AYAKTA KALIYOR
Mevcut kadroya fiziksel olarak güçlü ve bunun yanı sıra iyi bir oyun kurucu stoper isteyen Fransız teknik adamın talebi böylece karşılanmış oldu. İsmael'in Saiss için, "Sorunlarımızı çözecek bir oyuncu. Hem güçlü, ikili mücadelelerde ayakta kalan, zeki bir oyuncu hem de çok iyi bir pasör. Bu transfer savunmanın seviyesini yükseltecek" dediği kaydedildi. 32 yaşındaki oyuncu, Beşiktaş'a yabancı değil. 2019-20'da Avrupa Ligi gruplarında Vodafone Park'ta oynanan mücadelede Saiss, Wolverhampton formasıyla maça 11'de başlamış ve Vodafone Park'ın atmosferini yaşamıştı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Emekli maaşı zammı temmuz 2022 ne kadar olacak? En yüksek ve en düşük emekli maaşı zammı kaç TL, kim ne kadar maaş alacak?
SON DAKİKA! Asgari ücret 2022 için yeni hesaplar! Mayıs ayı enflasyon oranı sonrası dikkat çeken ücret tablosu: Asgari ücret Temmuz zammı ne kadar olacak?
Milyonları ilgilendiren Temmuz zammı yolda! 800 TL'ye varan artış yaşanacak! 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı, engelli aylığı…
Sabri Uzun'un ardından Hanefi Avcı'nın da rütbeleri geri alınacak: Emniyet düğmeye bastı
Son dakika haberi | Atina'daki PKK gösterilerine tepki: Yunan Büyükelçi Lazariz Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
SON DAKİKA: Terör karargahına 500 metre! Hareketlilik böyle görüntülendi: Keskin nişancılar, zırhlı araçlar, ağır silahlar, tüneller...
Son dakika: Balıkesir'de peş peşe depremler! İstanbul'da da hissedildi
Son Dakika: Balıkesir’de korkutan deprem! Çanakkale ve Bursa'da da hissedildi! - AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi
Sigara fiyatları güncel listesi: Sigaraya zam mı geldi? 3 Haziran 2022 Philip Morris, BAT ve JTI grubu yeni sigara fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
Asgari ücret zammı 2022 son dakika haberleri ve gelişmeleri: Asgari ücrete ek zam gelecek mi, ne kadar olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Sorunlarımızı çözecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA