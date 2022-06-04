Stefan Kuntz'dan galibiyet yorumu! "Faroe Adaları'na karşı bu şekilde skoru bulabildik..."

Alman teknik adam, "Serdar Dursun, yine sonradan girip golünü attı. Bir sonraki maçta hücumdaki tercihiniz nasıl olacak?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Serdar Dursun'u sonradan oyuna almak da sonuç getiriyor. Karar çok da kötü değilmiş. Hücumda otomatikleşme diye tabir edilen şey biraz zaman alıyor. Bugün baktığınızda üçüncü bölgede çok iyi değildik. Pas sayımız da çok fazla değildi. Bunların sebeplerinden biri Halil ve Enes'in oynama sıklığının fazla olmaması olabilir. Takımımızda yeni oyuncu kombinasyonları var. Şu da eklenebilecek bir durum. Kadro kararımızı verirken oyuncuların yorgunluk seviyesini de göz önüne alıyoruz. Maç maç oyuncuları değerlendireceğiz, fiziksel durumlarına bakıp kadro seçimini yapacağız."