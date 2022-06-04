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Giriş Tarihi: 4.6.2022 10:01 Son Güncelleme: 4.6.2022 10:06

UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda Belçika'yı 4 golle geçti!

DHA
UEFA Uluslar Ligi’nde Hollanda Belçika’yı 4 golle geçti!

UEFA Uluslar Ligi, oynanan 7 karşılaşma ile devam etti. Gecenin maçında Hollanda ile Belçika karşı karşıya geldi. Tempolu oynanan maçta Hollanda rakibi Belçika'yı 4-1 geçerek Uluslar Ligi'ne galibiyetle başladı. Belçika'nın tek golünü Michy Batshuayi kaydetti.

UEFA Uluslar Ligi'nde 7 karşılaşma oynandı. A Ligi 1'inci Grup'ta Fransa, sahasında Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius kaydetti. 60'ıncı dakikada oyuna giren Cornelius, 68 ve 88'inci dakikada attığı gollerle ülkesine galibiyeti getirdi.

GECENİN MAÇINDA HOLLANDA BELÇİKA'YI 4 GOLLE GEÇTİ

Günün en dikkat çeken maçında ise Hollanda, deplasmanda Belçika'yı 4-1 mağlup etti. Belçika'nın tek golünü 90+3'üncü dakikada sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak tamamlayan Michy Batshuayi attı.

UEFA Uluslar Ligi'nde oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şu şekilde;

A Ligi Grup 1
Fransa - Danimarka: 1-2
Hırvatistan - Avusturya: 0-3

A Ligi Grup 4
Belçika - Hollanda: 1-4

C Ligi Grup 3
Kazakistan - Azerbaycan: 2-0
Belarus - Slovakya: 0-1

D Ligi Grup 1
Letonya - Andorra: 3-0
Liechtenstein - Moldova: 0-2

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UEFA Uluslar Ligi'nde Hollanda Belçika'yı 4 golle geçti!
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