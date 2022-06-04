UEFA Uluslar Ligi’nde Hollanda Belçika’yı 4 golle geçti!

UEFA Uluslar Ligi'nde 7 karşılaşma oynandı. A Ligi 1'inci Grup'ta Fransa, sahasında Danimarka'ya 2-1 mağlup oldu. Deplasman ekibine galibiyeti getiren golleri Trabzonspor forması giyen Andreas Cornelius kaydetti. 60'ıncı dakikada oyuna giren Cornelius, 68 ve 88'inci dakikada attığı gollerle ülkesine galibiyeti getirdi.
GECENİN MAÇINDA HOLLANDA BELÇİKA'YI 4 GOLLE GEÇTİ
Günün en dikkat çeken maçında ise Hollanda, deplasmanda Belçika'yı 4-1 mağlup etti. Belçika'nın tek golünü 90+3'üncü dakikada sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak tamamlayan Michy Batshuayi attı.
A Ligi Grup 4
Belçika - Hollanda: 1-4
C Ligi Grup 3
Kazakistan - Azerbaycan: 2-0
Belarus - Slovakya: 0-1
D Ligi Grup 1
Letonya - Andorra: 3-0
Liechtenstein - Moldova: 0-2