Burak Elmas'tan çarpıcı Fatih Terim sözleri! "'Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim' demiş"

Galatasaray'da Burak Elmas yönetimi idari açıdan ibra edilmemiş ve seçim kararı çıkmıştı. Galatasaray'da Eşref Hamamcıoğlu ile Dursun Özbek ise adaylığını açıklamıştı.

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, yaklaşan seçim öncesi Vole YouTube kanalında çok konuşulacak açıklamalara imza attı.

"Seçimi Fatih Terim'in sayesinde kazandığım iddiasına sanırım Fatih Hoca da inanıyor" diyen Elmas, "Ayrılıktan sonra Fatih Terim bana haber yolladı. Arkadaşıma 'Başkanı ben getirdim, ben göndereceğim' mesajı atmış" diye konuştu.

Işıtan Gün konusuna da değinen başkan, "Işıtan Gün neden eleştirildi? Sebepleri nedir? Sadece sosyal medya paylaşımları mı eleştirildi, bu kadar mı? 10 sene önce attığı tweetler Galatasaray'ın en mühim konusu mu oldu?" dedi.

"Bir yerden sonra Galatasaray için mücadele edenlerin hamle yapması gerekiyor" diyen Burak Elmas, "Zamanı gelince bu iktidar mücadelesi verenler, kimin hangi başkanı seçtirmek için çalıştığını, ibrasızlık olsun biz kazanalım diyenleri açıklayacağım" ifadelerini kullandı.

Elmas, "Galatasaray artık sezonluk bakamaz, uzun vadeli yönetilmesi gerekir" diye konuştu.