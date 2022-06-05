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Giriş Tarihi: 5.6.2022 15:38

Carlos Tevez babasını kaybettiği için futbolu bıraktığını açıkladı

Carlos Tevez babasını kaybettiği için futbolu bıraktığını açıkladı

Arjantinli futbolcu Carlos Tevez, futbolu bıraktığını açıkladı. 38 yaşındaki futbolcu, "Birçok teklif aldım ama bu kadar, ben her şeyimi verdim. Geçen sene oynamak çok zordu ama ihtiyarlığımı görebildim. Bir numaralı hayranım olan babamı kaybettiğim için oynamayı bıraktım" ifadelerini kullandı.

Bir televizyon röportajında kararını açıklayan 38 yaşındaki Tevez, geçen yılın şubat ayında babasını kaybetmesinin yeşil sahalara veda etmesinde belirleyici bir faktör olduğunu söyledi.

"BİR NUMARALI HAYRANIMI KAYBETTİM"
Babasının vefat etmesinin kendisini çok üzdüğünü kaydeden Tevez, "ABD dahil olmak üzere birçok yerden teklif aldım ama bu kadar, ben her şeyimi
verdim. Geçen sene oynamak çok zordu ama ihtiyarlığımı görebildim. Bir numaralı hayranımı kaybettiğim için oynamayı bıraktım" ifadelerini kullandı.

MANCHESTER UNITED'DAN MANCHESTER CITY'E GİTMİŞTİ

Kariyerine ülkesinin Boca Juniors takımında başlayan Tevez, Corinthians deneyiminin ardından İngiltere'nin West Ham United ekibine transfer oldu. 2007'de Manchester United kadrosuna dahil olan Tevez, 2009'da ise Avrupa'daki en başarılı dönemini yaşayacağı Manchester City'ye geçti.

Tevez, kısa süreliğine İtalya'nın Juventus formasını giydikten sonra eski takımı Boca Juniors'a döndü. 2017'bir sezonluk Çin deneyimi yaşayan Tevez, bir kez daha Boca Juniors ekibinde 3 yıl daha forma giydi. Geçen sezon kulüpsüz kalan Tevez, Arjantin Milli Takımı formasıyla da 76 maçta 13 gol attı.

Bu arada Manchester City Kulübü de Tevez'in futbolu bırakma kararıyla ilgili bir açıklamada bulunarak, "Manchester City'deki herkes, Carlos'a emekliliğinde, hayatının ve kariyerinin bir sonraki aşamasında en iyisini diler." ifadelerine yer verdi.

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Carlos Tevez babasını kaybettiği için futbolu bıraktığını açıkladı
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