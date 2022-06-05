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Giriş Tarihi: 5.6.2022 15:18

Dursun Özbek: Galatasaray'a ihanet etmemek için aday olmayı kabul ettim

AA
Dursun Özbek: Galatasaray’a ihanet etmemek için aday olmayı kabul ettim

Galatasaray'da başkan adayı Dursun Özbek, kulüp üyeleriyle bir araya geldi. Özbek, "Arkadaşlarım 'Bu zor zamanda ortaya çıkmazsan ne zaman çıkacaksın?' diye defalarca söyledi. Artık bunu reddetmek Galatasaray'a ihanet seviyesine geliyordu. Bu dönemde aday olmayı kabul ettim" ifadelerini kullandı.

GS Kalamış Tesisleri'nde gerçekleştirilen kahvaltılı toplantıda açıklamalarda bulunan Özbek, "Hedefimizde küçülmek yok. Küçülmenin Galatasaray'a yakışan bir şey olmadığını belirtmek isterim. Galatasaray'ı zirveye taşımak için gereken fedakarlıkları yapmak zorundayız. El ele vermeliyiz. Artık barışmalıyıZ" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımda 2015-2018 yıllarında da başkanlık yapan Özbek, yoğun ısrarlar üzerine tekrar başkanlığa aday olduğunu belirterek, "Adaylara kendi başkanlığımda birleşme teklifi yaptım. Eşref Hamamcıoğlu bunu kabul etmedi. Diğer başkan adayı Metin Öztürk ise bu teklifi kabul etti. Bana arkadaşlarım 'Bu zor zamanda ortaya çıkmazsan ne zaman çıkacaksın?' diye defalarca söyledi. Artık bunu reddetmek Galatasaray'a ihanet seviyesine geliyordu. Bu dönemde aday olmayı kabul ettim" diye konuştu.

"Sürdürülebilir sportif başarıyı yakalamak için mutlaka mali bağımsızlığınızın olması lazım" diyen Dursun Özbek, "Bankalar Birliği anlaşmasından süratle çıkma gereği var. Sürdürülebilir sportif başarı bunun arkasından gelecektir. Gelecek sezon Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında kazanılacak her kupanın önemli bir değeri var. En büyük hedefim Cumhuriyetimizin 100. yılında sizleri utandırmamak. 2023'ü zaferle taçlandırmak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

ERDEN TİMUR: GALATASARAY BİRLEŞMİYORSA LANET OLSUN PROJELERE
Toplantıda, Dursun Özbek'in başkanlığa seçilmesi durumunda Sportif AŞ'de görev alacak iş insanı Erden Timur da görüşlerini aktardı ve üyelere sunum yaptı. Sarı-kırmızılı kulübün 11 Haziran'daki olağanüstü seçimli genel kurulu öncesi başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu'nun Dursun Özbek'i müzakereye davet ettiği açıklamaya ve kendisine yöneltilen eleştirilere tepki gösteren Timur, şunları kaydetti:

"Duruş, sadece insanlık değeri için olur. Duruş gösteren insan başkasına haksızlık yapamaz. Kimse samimiyetten uzaklaşmasın. Eleştirirsin, bu çok normal ama artılarını da söylersin. Bu işi savaşa dökmemek lazım. Galatasaray birleşmiyorsa lanet olsun projelere. Dursun abiye 'Birleşme olsun ben bekçi olayım.' dedim. Suçlamamaya ve yargılamamaya dikkat etmemiz lazım. Kimseyi itham etmeyelim. 'Ali Sami Yen'in koltuğu satın almaya çalışılıyor' lafına çok üzüldüm. İş bu kadar kötülüğe götürülecekse ben müsaade isteyeyim. Söz konusu lafla sen alçaksın demek aynı şey. Sözün bittiği yer."

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Dursun Özbek: Galatasaray'a ihanet etmemek için aday olmayı kabul ettim
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