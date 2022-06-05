Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray stadının ismi yeniden Ali Sami Yen oluyor
Giriş Tarihi: 5.6.2022 15:44 Son Güncelleme: 5.6.2022 15:55

Galatasaray stadının ismi yeniden Ali Sami Yen oluyor

Galatasaray stadının ismi yeniden Ali Sami Yen oluyor

Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek'in ekibinde yer alan Erden Timur'un şirketinin sponsor olduğu NEF Stadı'nın adının Ali Sami Yen olarak güncellenmesi bekleniyor.

Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek'in ekibinde yer alan Erden Timur, sarı kırmızılıları stadyumuna isim sponsoru olmuştu. Galatasaray'da Özbek yönetiminin seçilmesi halinde stadyumun isminde güncellemeye gideceği konuşuluyor.

Galatasaray'da taraftarları sevindiren bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılıların stadyumunun ismi, Dursun Özbek ve yönetiminin seçilmesi halinde değişecek. Erden Timur'un şirketinin sponsor olduğu NEF Stadyumu'nun adının Ali Sami Yen olarak güncellenmesi bekleniyor.

Galatasaraylılar'ı yeniden havaya sokmak isteyen yönetimin, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin adını ise NEF Kompleksi olarak değiştirmeyi planladığı belirtildi. Konuyla ilgili seçim sonrasında daha net açıklamaların yapılması bekleniyor. (Yeni Şafak)

EN ÇOK OKUNANLAR

LGS soruları ve cevapları kitapçığı yayınlandı! LGS 2022 Türkçe, İnkılap, Din Kültürü ve İngilizce sınav soruları ve cevap anahtarı burada
SON DAKİKA: Asgari ücret 2022 Temmuz zammı için YENİ FORMÜL: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücrete ek zam sinyali
LGS sınavı sona erdi! MEB 2022 LGS sınavı 2. oturum saat kaçta bitecek, kaç dakika ve saat sürecek?
SON DAKİKA: Asgari ücret Temmuz zammı için yeni formül! Enflasyon oranı sonrası hesap netleşti: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan dikkat çeken asgari ücret 2022 mesajı!
SON DAKİKA: Emekli Temmuz zammı netleşti! SSK, Bağkur 2022 En düşük emekli maaşı zammı ne kadar, kaç TL olacak?
Son Dakika: Emekli ve memur maaşı için 5 aylık zam oranı resmen açıklandı: Emekli ve memur zammı ile yeni maaş hesabı: Temmuz zammı ne kadar olacak?
LGS sınav soruları ve cevapları yayınlandı! 2022 MEB ile Sözel Ve Sayısal LGS lise sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı yayınlandı mı?
SON DAKİKA! CHP'li İl Başkanı'ndan CHP'li Belediye Başkanı'na: O bir hırsız arkasında durmam
LGS SINAV SORULARI ZOR MUYDU, kolay mıydı? 2022 LGS sınav yorumları ile Bu yılın Türkçe, Matematik, İngilizce, Fen Bilimleri, Din soruları nasıldı?
SON DAKİKA: Emekliye en az 4 bin 465 lira! 2022 Temmuz emekli zammı ne kadar, kaç TL olacak?
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray stadının ismi yeniden Ali Sami Yen oluyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA