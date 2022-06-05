Galatasaray stadının ismi yeniden Ali Sami Yen oluyor

Galatasaray'da başkan adaylarından Dursun Özbek'in ekibinde yer alan Erden Timur, sarı kırmızılıları stadyumuna isim sponsoru olmuştu. Galatasaray'da Özbek yönetiminin seçilmesi halinde stadyumun isminde güncellemeye gideceği konuşuluyor.

Galatasaray'da taraftarları sevindiren bir iddia ortaya atıldı. Sarı kırmızılıların stadyumunun ismi, Dursun Özbek ve yönetiminin seçilmesi halinde değişecek. Erden Timur'un şirketinin sponsor olduğu NEF Stadyumu'nun adının Ali Sami Yen olarak güncellenmesi bekleniyor.

Galatasaraylılar'ı yeniden havaya sokmak isteyen yönetimin, Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin adını ise NEF Kompleksi olarak değiştirmeyi planladığı belirtildi. Konuyla ilgili seçim sonrasında daha net açıklamaların yapılması bekleniyor. (Yeni Şafak)