Hugo ve Peres’ten Felipe’ye: Düşünme gel

Trabzonspor'da transfer çalışmalarının odak noktası daha çok stopere çevrilmiş durumda. Bu nedenle bir süredir ismi gündemde olan 33 yaşındaki tecrübeli stoper Felipe Augusto için resmi girişimler başladı. Daha önce menajerler üzerinden yapılan görüşmelere yöneticiler de dahil oldu. Atletico Madrid ile kontratı sona eren ve uzatmak istediği Felipe, Trabzonspor forması giyen vatandaşları Bruno Peres ve Vitor Hugo'yu arayarak, takım hakkında bilgiler aldı.

BOL BONUSLU MUKAVELE ÖNERİLDİ

Her iki oyuncunun da Trabzonspor'dan övgüyle bahsettiği, ödemelerin zamanında yapılmasının yanı sıra kulübün profesyonel yapısının çok iyi olduğunu vurguladığı ifade edildi. Bordo-mavililer, tecrübeli stopere 3 yıllık sözleşmenin yanı sıra bol bonuslu bir mukavele önerdi. Felipe dışında Lyon forması giyen Jerome Boateng ile de temaslar devam ediyor.

FELİPE KİMDİR?

1989 doğumlu Felipe daha önce Corinthians ile 2012'de Libertadores Kupası ve Dünya Kulüpler Kupası'nı kazandı. 33 yaşındaki oyuncu, 2013'te Sudamericana, 2015'te de Brezilya şampiyonlukları da yaşadı. Kariyerine Avrupa'da devam eden 1.90'lık stoper; 2017-18'de Porto, 2020-21'de de Atletico Madrid ile ligde mutlu sona ulaştı.

GÜVEN İÇİN SON KARAR AVCI'DA

Trabzonspor yönetimi transfer çalışmalarını sürdürürken, bir yandan da birçok futbolcunun menajeri bordo-mavili kulübün kapısını çalıyor. Son olarak Beşiktaş ile sözleşme uzatma görüşmesi yapan ancak anlaşma sağlayamayan Güven Yalçın da Trabzonspor'a önerildi. Yönetim ise bu konudaki kararı teknik direktör Abdullah Avcı'ya bıraktı.