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Giriş Tarihi: 5.6.2022 10:56

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta Caicedo ve Trezeguet gelişmesi! Teklif sonrası...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’ta Caicedo ve Trezeguet gelişmesi! Teklif sonrası...

Beşiktaş'ın transferi için uğraş verdiği Jordy Caicedo ve Trezeguet'te çarpıcı gelişmeler yaşandı. Beşiktaş Caicedo ile anlaşırken, Trezeguet'te henüz mutlu sona ulaşılamadı.

Beşiktaş'ın forvet için ciddi adaylarından biri olan Jordy Caicedo için kulübü CSKA Sofia'nın talebi siyah-beyazlıları kızdırdı.

Beşiktaş, Jordy Caicedo ile sezon başına 1 milyon Euro garanti para ve 3 yıllık kontratta anlaşmaya vardı. Ancak oyuncunun kulübü CSKA Sofia bonservis pazarlıklarında kapıyı 5 milyon Euro'dan açtı. Bunun üzerine Kartal geri adım attı.

TREZEGUET İLE ANLAŞMA YOK

Adı Beşiktaş'la anılan Trezeguet'in menajeri Christian Emile'den açıklama geldi. Emile, "Beşiktaş'ın oyuncumuzla anlaştığına yönelik iddialar doğru değil ancak bazı Avrupa kulüpleri ile görüşmeleri sürdürüyoruz" dedi. Geçen sezon Başakşehir'de yarım dönem forma giyen ve 13 maçta 6 gol, 3 asistlik performans sergileyen Mısırlı futbolcu, Aston Villa'da ise 2 karşılaşmada oynayıp 1 kez fileleri havalandırdı.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'ta Caicedo ve Trezeguet gelişmesi! Teklif sonrası...
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