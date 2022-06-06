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Giriş Tarihi: 6.6.2022 15:15

Nöbetçi golcü Serdar Dursun atmaya devam ediyor!

Nöbetçi golcü Serdar Dursun atmaya devam ediyor!

Kulübeden gelip tabelaya yaptığı katkılar sonrasında Serdar Dursun’a, eski milli oyuncu Semih Şentürk’e verilen lakap takıldı

Performansıyla bu sezon F.Bahçe'nin en golcü oyuncusu (15) olan Serdar Dursun, A Milli Takım'da da kendini kanıtladı. 30 yaşındaki santrfor, Ay-Yıldızlı formayla 5. maçında 4. golünü Faroe Adaları filelerine yolladı.

Maçların hepsine sonradan girerken, toplam 99 dakika süre alıp ortalama 25 dakikada bir ağları sarstı. Bu katkısı ile efsanelerin de arasına girdi. Dursun, Türkiye formasıyla görev aldığı ilk 5 maçta 4 gol barajına ulaşan Metin Oktay ve Suat Mamat'ın rekorunu da egale etti.

AKBABA VE KARAN'I GEÇTİ

Ayrıca gollerini kulübeden gelip kaydetmesiyle Emre Akbaba ve Ümit Karan'ı geçti. Yakın çevresi, F.Bahçe'nin 'nöbetçi golcü' lakaplı oyuncusu Semih Şentürk ile aynı kaderi yaşadığı için ona bu lakapla seslenmeye başladı.

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Nöbetçi golcü Serdar Dursun atmaya devam ediyor!
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