Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'dan golcü bombası! Yıldız isim transferi doğruladı
Giriş Tarihi: 6.6.2022 10:33 Son Güncelleme: 6.6.2022 10:51

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'dan golcü bombası! Yıldız isim transferi doğruladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan golcü bombası! Yıldız isim transferi doğruladı

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon şampiyonluğu göğüslemek isteyen Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...Birçok bölge için transfer arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, forvet mekisi için düğmeye bastı. Batshuayi'den beklediği verimi alayamayan Kartal, Hollandalı golcüyü kadrosuna katmak için harekete geçti. Yıldız oyuncu da transferi doğruladı. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan golcü bombası! Yıldız isim transferi doğruladı

Gelecek sezon iyi bir yapılanma ile iyi bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlılar, şampiyon olmak istiyor.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan golcü bombası! Yıldız isim transferi doğruladı

Birçok bölge için transfer arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, somut hamleler yapmaya başladı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan golcü bombası! Yıldız isim transferi doğruladı

Batshuayi'den beklediği verimi alayamayan Kartal, golcü transferi için düğmeye bastı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan golcü bombası! Yıldız isim transferi doğruladı

Beşiktaş, Hollandalı golcüyü kadrosuna katmak isterken, yıldız oyuncu da transferi doğruladı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan golcü bombası! Yıldız isim transferi doğruladı

Aboubakar'ın ayrılmasının ardından geçen sezon Batshuayi'den beklenen verimi alamayan Beşiktaş, 2022-23'e etkili bir golcü ile girmekte kararlı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan golcü bombası! Yıldız isim transferi doğruladı

Hürriyet'in haberine göre; kulübün gündemindeki isim ise Premier Lig'den düşen Burnley'nin Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan golcü bombası! Yıldız isim transferi doğruladı

Devre arası Wolfsburg'dan 14 milyon Euro bonservisle alınan 29 yaşındaki golcünün Ada macerası adeta kabusa döndü.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan golcü bombası! Yıldız isim transferi doğruladı

Burnley ile çıktığı 20 maçta sadece 2 gol atan Weghorst takımının küme düşmesini de engelleyemedi.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan golcü bombası! Yıldız isim transferi doğruladı

BURNLEY İLE OTURUP KONUŞACAĞIM

Yakından takip edilen golcü futbolcunun Hollanda basınına Burnley ile kariyerine devam etmeyeceğini açıklaması Beşiktaş'ı umutlandırdı.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan golcü bombası! Yıldız isim transferi doğruladı

Voetbal International'a konuşan 29 yaşındaki forvet şu ifadeleri kullandı:

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan golcü bombası! Yıldız isim transferi doğruladı

Burnley ile Championship'te oynamayacağım konusunda daha önceden sağladığımız bir mutabakat var.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan golcü bombası! Yıldız isim transferi doğruladı

Her söylentiye inanmamak gerekir ama Almanya, İngiltere ve Türkiye'den ilgi olduğunu aktarabilirim ama henüz anlaşma yok.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan golcü bombası! Yıldız isim transferi doğruladı

Şu anda milli takımda iyi performans göstermeye odaklandım. Daha sonra Burnley ile geleceğim hakkında konuşacağım.

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan golcü bombası! Yıldız isim transferi doğruladı

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal'dan golcü bombası! Yıldız isim transferi doğruladı
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