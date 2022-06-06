Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Kartal’dan golcü bombası! Yıldız isim transferi doğruladı

Süper Lig'de geçtiğimiz sezon beklentilerin altında kalan Beşiktaş'ta flaş gelişmeler yaşanıyor...
Gelecek sezon iyi bir yapılanma ile iyi bir kadro kurmak isteyen siyah beyazlılar, şampiyon olmak istiyor.
Birçok bölge için transfer arayışlarını sürdüren siyah beyazlılar, somut hamleler yapmaya başladı.
Aboubakar'ın ayrılmasının ardından geçen sezon Batshuayi'den beklenen verimi alamayan Beşiktaş, 2022-23'e etkili bir golcü ile girmekte kararlı.
Hürriyet'in haberine göre; kulübün gündemindeki isim ise Premier Lig'den düşen Burnley'nin Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst.
Devre arası Wolfsburg'dan 14 milyon Euro bonservisle alınan 29 yaşındaki golcünün Ada macerası adeta kabusa döndü.
Burnley ile çıktığı 20 maçta sadece 2 gol atan Weghorst takımının küme düşmesini de engelleyemedi.
BURNLEY İLE OTURUP KONUŞACAĞIM
Yakından takip edilen golcü futbolcunun Hollanda basınına Burnley ile kariyerine devam etmeyeceğini açıklaması Beşiktaş'ı umutlandırdı.
Voetbal International'a konuşan 29 yaşındaki forvet şu ifadeleri kullandı:
Burnley ile Championship'te oynamayacağım konusunda daha önceden sağladığımız bir mutabakat var.
Her söylentiye inanmamak gerekir ama Almanya, İngiltere ve Türkiye'den ilgi olduğunu aktarabilirim ama henüz anlaşma yok.
Şu anda milli takımda iyi performans göstermeye odaklandım. Daha sonra Burnley ile geleceğim hakkında konuşacağım.
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