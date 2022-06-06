Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Flamengo’yu reddetti! Jorge Jesus için geliyor...

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...
Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, nokta atışı transfer yapmak istiyor.
"Transfer döneminde 4-5 oyuncu alacağız" diyen Jorge Jesus, özelikle hücumda üretkenlik sağlayacak isimlere yöneleceklerini belirtmişti.
Takviye çalışmalarına hız veren sarı lacivertliler'in gündemine yeni isimler girdi.
26 yaşındaki Sambacı, tecrübeli teknik adamın ikinci Benfica dönemindeki ilk transferleri arasında yer alıyordu.
FLAMENGO'YU REDDETTİ
Portekiz ekibinin yeni teknik patronu Roger Schmidt'in, "Ayrılabilir" raporu verdiği yıldız futbolcu için ilk harekete geçen takım Flamengo oldu ve kiralama teklifi yaptı.
Benfica bunu kabul etse de Everton, ülkesine dönmek istemediğini ve Avrupa'da kalacağını açıkladı.
Jesus'un sarı lacivertliler'de görmeyi çok istediği yıldız futbolcu için kiralama teklifi yapılacağı kaydedildi.
SEVILLA KİRALAMAYA HAZIR
Sarı-Lacivertliler'le adı anılan bir diğer isim de Ludwig Augustinsson...
Sevilla, geçen sezon Werder Bremen'den 5.5 milyon Euro'ya transfer ettiği İsveçli sol beki gözden çıkarttı.
İspanyol basını, Kırmızı-Beyazlılar'ın 28 yaşındaki oyuncu için kiralama da dahil her türlü teklife açık olduğunu ve Fenerbahçe'nin devreye girdiğini yazdı.
Augustinsson'u, Almanya'dan bazı takımların da takip ettiği kaydedildi.
HENRIQUE İDDİASI
Fenerbahçe, Flamengo'dan Bruno Henrique'yi de kadrosuna katmak istiyor.