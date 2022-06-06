Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Flamengo'yu reddetti! Jorge Jesus için geliyor...
Giriş Tarihi: 6.6.2022 13:56 Son Güncelleme: 6.6.2022 14:02

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Flamengo'yu reddetti! Jorge Jesus için geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Flamengo’yu reddetti! Jorge Jesus için geliyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını son sürat devam ettiren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor... Teknik direktör Jorge Jesus'un direktifleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, nokta atışı transfer yapmak istiyor. Jesus, eski öğrencisinin kadroya dahil edilmesiyle ilgili talimatı yönetime iletti. Yıldız futbolcu ise Flamengo'dan gelen teklifi reddetti. İşte tüm detaylar...

Süper Lig'de gelecek sezon çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de flaş gelişmeler yaşanıyor...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Flamengo’yu reddetti! Jorge Jesus için geliyor...

Jorge Jesus'un istekleri doğrultusunda arayışlarını sürdüren sarı lacivertliler, nokta atışı transfer yapmak istiyor.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Flamengo’yu reddetti! Jorge Jesus için geliyor...

"Transfer döneminde 4-5 oyuncu alacağız" diyen Jorge Jesus, özelikle hücumda üretkenlik sağlayacak isimlere yöneleceklerini belirtmişti.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Flamengo’yu reddetti! Jorge Jesus için geliyor...

Takviye çalışmalarına hız veren sarı lacivertliler'in gündemine yeni isimler girdi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Flamengo’yu reddetti! Jorge Jesus için geliyor...

Bunlardan biri, Jesus'un Benfica'dan eski öğrencisi olan Everton Cebolinha...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Flamengo’yu reddetti! Jorge Jesus için geliyor...

26 yaşındaki Sambacı, tecrübeli teknik adamın ikinci Benfica dönemindeki ilk transferleri arasında yer alıyordu.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Flamengo’yu reddetti! Jorge Jesus için geliyor...

FLAMENGO'YU REDDETTİ

Portekiz ekibinin yeni teknik patronu Roger Schmidt'in, "Ayrılabilir" raporu verdiği yıldız futbolcu için ilk harekete geçen takım Flamengo oldu ve kiralama teklifi yaptı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Flamengo’yu reddetti! Jorge Jesus için geliyor...

Benfica bunu kabul etse de Everton, ülkesine dönmek istemediğini ve Avrupa'da kalacağını açıkladı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Flamengo’yu reddetti! Jorge Jesus için geliyor...

Fenerbahçe 'nin de her iki kanatta da görev yapabilen Sambacı için harekete geçtiği öğrenildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Flamengo’yu reddetti! Jorge Jesus için geliyor...

Jesus'un sarı lacivertliler'de görmeyi çok istediği yıldız futbolcu için kiralama teklifi yapılacağı kaydedildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Flamengo’yu reddetti! Jorge Jesus için geliyor...

Everton'ın, Şampiyonlar Ligi'nin de etkisiyle Fenerbahçe'ye sıcak baktığı belirtildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Flamengo’yu reddetti! Jorge Jesus için geliyor...

SEVILLA KİRALAMAYA HAZIR

Sarı-Lacivertliler'le adı anılan bir diğer isim de Ludwig Augustinsson...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Flamengo’yu reddetti! Jorge Jesus için geliyor...

Sevilla, geçen sezon Werder Bremen'den 5.5 milyon Euro'ya transfer ettiği İsveçli sol beki gözden çıkarttı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Flamengo’yu reddetti! Jorge Jesus için geliyor...

İspanyol basını, Kırmızı-Beyazlılar'ın 28 yaşındaki oyuncu için kiralama da dahil her türlü teklife açık olduğunu ve Fenerbahçe'nin devreye girdiğini yazdı.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Flamengo’yu reddetti! Jorge Jesus için geliyor...

Augustinsson'u, Almanya'dan bazı takımların da takip ettiği kaydedildi.

Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Flamengo’yu reddetti! Jorge Jesus için geliyor...

HENRIQUE İDDİASI

Fenerbahçe, Flamengo'dan Bruno Henrique'yi de kadrosuna katmak istiyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA: Asgari ücret 2022 Temmuz zammı için YENİ FORMÜL: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan asgari ücrete ek zam sinyali
SON DAKİKA: Asgari Ücret zammı için yeşil ışık! Başkan Erdoğan'dan kritik açıklama; 2022 Temmuz ayında asgari ücrete zam gelecek mi?
Survivor haftanın 3. eleme adayı belli oldu! Survivor All Star 2022 kim elendi, eleme adayı kim oldu?
Milyonlarca emekliye en az 4 bin 465 lira maaş! 2022 Temmuz SSK ve BAĞKUR emekli zammı ne kadar, kaç TL oldu?
Son dakika: Annesinin yasak aşk yaşadığı kuaförü öldürdü! Savcılıktan dikkat çeken 'Töre cinayeti' tanımı
LGS 2022 soruları ve cevapları erişime açıldı! İnkılap, Fen Bilgisi, Türkçe, Matematik sözel ve sayısal LGS sınav soruları ve cevap anahtarı kitapçığı erişime açıldı
LİSE TABAN PUANLARI MEB 2022 LGS KILAVUZU! LGS Lise taban puanları, Anadolu, İmam Hatip, Fen liseleri için yüzdelik dilimleri ve sıralamaları |
LGS 2022 PUAN HESAPLAMA EKRANI! LGS sınavı sözel ve sayısal puan hesaplama nasıl yapılır, hızlı net hesaplama motoru
İLKER KURT KİMDİR? Hayatını kaybeden oyuncu İlker Kurt nereli, kaç yaşında, neden öldü?
SON DAKİKA: 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Başkan Erdoğan müjdeyi açıkladı! Ek gösterge Meclis'e sunuluyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri: Flamengo'yu reddetti! Jorge Jesus için geliyor...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA