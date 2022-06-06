Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'tan çarpıcı itiraflar! "Fenerbahçe'de çalışır mısınız?"

11 Haziran'daki seçim öncesi Galatasaray'da yeni başkanın getireceği teknik direktör merak ediliyor. Sezona yeni bir hocayla başlamak isteyen Galatasaray için Teknik Direktör Okan Buruk'un ismi gündeme gelmeye devam ediyor.
Galatasaray teknik direktörlüğü için adı gündemde olan Okan Buruk, NTV'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, "Fenerbahçe'den teklif gelirse çalışır mısın?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.
"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELSE ÇALIŞIR MISINIZ?"
"En doğru yerin ait olduğunuz kulüpler olduğunu, orada daha başarılı olacağınızı, insanların size daha yakın olacağını düşünüyorum. Benim için teknik adamlık olarak en doğru yer Galatasaray'dır."
"KENDİMİ FENERBAHÇE HOCASI OLARAK GÖREMİYORUM"
"Kendimi Fenerbahçe hocası olarak göremiyorum. İçimde öyle bir şey hissedemiyorum. O durum çok farklı bir şey. Belki Fenerbahçe taraftarının da içine sinmeyecek olan bir şey bu. Kendimi Galatasaray kulübesinde hayal ediyorum. Benim için en doğru eşleşme olduğunu düşünüyorum."
SORU: "EN BÜYÜK HAYALİNİZ GALATASARAY HOCALIĞI MI?"
Bu konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Okan Buruk "Galatasaray takımının hocası olmak benim şu anda çok istediğim, hayal ettiğim bir yer." açıklamasını yaparak en büyük hayalinin Galatasaray'da çalışmak olduğunu ifade etti.