Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'tan çarpıcı itiraflar! "Fenerbahçe'de çalışır mısınız?"

"KENDİMİ FENERBAHÇE HOCASI OLARAK GÖREMİYORUM"



"Kendimi Fenerbahçe hocası olarak göremiyorum. İçimde öyle bir şey hissedemiyorum. O durum çok farklı bir şey. Belki Fenerbahçe taraftarının da içine sinmeyecek olan bir şey bu. Kendimi Galatasaray kulübesinde hayal ediyorum. Benim için en doğru eşleşme olduğunu düşünüyorum."