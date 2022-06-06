Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'tan çarpıcı itiraflar! "Fenerbahçe'de çalışır mısınız?"
Giriş Tarihi: 6.6.2022 11:02 Son Güncelleme: 6.6.2022 11:08

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'tan çarpıcı itiraflar! "Fenerbahçe'de çalışır mısınız?"

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’tan çarpıcı itiraflar! Fenerbahçe’de çalışır mısınız?

Son dakika Galatasaray haberleri: 11 Haziran'daki seçimde yeni başkanını seçecek olan Galatasaray'da yeni hocanın gelmesi bekleniyor. Bir süredir adı Galatasaray ile anılan Okan Buruk'tan çok çarpıcı Galatasaray itirafı geldi. Genç hoca, Fenerbahçe'de çalışır mısınız sorusuna da çarpıcı bir yanıt verdi.

11 Haziran'daki seçim öncesi Galatasaray'da yeni başkanın getireceği teknik direktör merak ediliyor. Sezona yeni bir hocayla başlamak isteyen Galatasaray için Teknik Direktör Okan Buruk'un ismi gündeme gelmeye devam ediyor.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’tan çarpıcı itiraflar! Fenerbahçe’de çalışır mısınız?

Galatasaray teknik direktörlüğü için adı gündemde olan Okan Buruk, NTV'de çarpıcı açıklamalarda bulundu. Okan Buruk, "Fenerbahçe'den teklif gelirse çalışır mısın?" sorusuna çarpıcı bir yanıt verdi.

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’tan çarpıcı itiraflar! Fenerbahçe’de çalışır mısınız?

"FENERBAHÇE'DEN TEKLİF GELSE ÇALIŞIR MISINIZ?"

"En doğru yerin ait olduğunuz kulüpler olduğunu, orada daha başarılı olacağınızı, insanların size daha yakın olacağını düşünüyorum. Benim için teknik adamlık olarak en doğru yer Galatasaray'dır."

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’tan çarpıcı itiraflar! Fenerbahçe’de çalışır mısınız?

"KENDİMİ FENERBAHÇE HOCASI OLARAK GÖREMİYORUM"

"Kendimi Fenerbahçe hocası olarak göremiyorum. İçimde öyle bir şey hissedemiyorum. O durum çok farklı bir şey. Belki Fenerbahçe taraftarının da içine sinmeyecek olan bir şey bu. Kendimi Galatasaray kulübesinde hayal ediyorum. Benim için en doğru eşleşme olduğunu düşünüyorum."

Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk’tan çarpıcı itiraflar! Fenerbahçe’de çalışır mısınız?

SORU: "EN BÜYÜK HAYALİNİZ GALATASARAY HOCALIĞI MI?"

Bu konuyla ilgili soruyu yanıtlayan Okan Buruk "Galatasaray takımının hocası olmak benim şu anda çok istediğim, hayal ettiğim bir yer." açıklamasını yaparak en büyük hayalinin Galatasaray'da çalışmak olduğunu ifade etti.

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Son dakika Galatasaray haberleri: Okan Buruk'tan çarpıcı itiraflar! "Fenerbahçe'de çalışır mısınız?"
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