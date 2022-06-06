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Giriş Tarihi: 6.6.2022 18:00 Son Güncelleme: 6.6.2022 18:10

Stefan Kuntz ve Yunus Akgün, Litvanya maçı öncesi konuştu: "İlk 11'de değişiklik olacaktır"

Stefan Kuntz ve Yunus Akgün, Litvanya maçı öncesi konuştu: İlk 11’de değişiklik olacaktır

A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'ta ikinci maçına çıkıyor. 7 Haziran Salı günü oynanacak Litvanya maçı öncesi futbolculardan Yunus Akgün ve teknik direktör Stefan Kuntz, basın toplantısında konuştu.

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında yarın Litvanya'ya konuk olacak. Başkent Vilnius'taki LFF Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak. Mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak.

Karşılaşma öncesi Yunus Akgün ve Stefan Kuntz, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"ÇOCUKLUKTAN BERİ HAYALİMDİ"

Milli formayı giymenin çocukluk hayali olduğunu belirten Yunus Akgün, "Çocukluktan beri hayalimdi Milli Takım forması giymek. Bunun için çok mutluyum. Heyecanlıydım ama arkadaşlarım ve ağabeylerim sahada bana yardımcı oldu" ifadelerini kullandı.

Akgün, "Bizim için rakip fark etmiyor. Biz yarın favoriyiz ama her maçta sahada elimizden geleni yapıyoruz. Bu maçlar zor oluyor. Her maçı kazanmak için çıkıyoruz. Yarınki maçı da kazanmak için çıkacağız" dedi.

STEFAN KUNTZ: "11'DE DEĞİŞİKLİKLER OLACAKTIR"

Stefan Kuntz, Faroe Adaları maçının ardından Litvanya maçının 11'inde değişiklikler olacağını belirtti. Kuntz, "Oyuncuların yorgunluklarına göre ilk 11'de bazı değişiklikler olacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bu saha koşulları tabii ki etkileyecek. Alışık olmadığımız bir zemin. Faroe Adaları maçından sonraki ilk antrenmanı Riva'da yaptık. Futbolcular etkilenecektir ama bu maçlar kafamızda kazanmamız gereken maçlar."

"İlk kural şudur, hoca her zaman söylemlerinde haklıdır. Bu bakımdan onun söylediklerinin doğru olduğunu düşünüyorum. Kendisini Almanya'dan tanıyorum, mücadeleden vazgeçmeyen bir takım sahada göreceğimizi düşünüyorum."

İki değerli beslenme uzmanımız ve aşçımız var. Aşçımız iyi yemekler yapıyor, lezzetli yemekler yapıyor. Kamp sonrası oyuncularımızın hamburger yemesini istemeyiz.

Şu anda Uluslar C Ligi'nde bulunuyorsak bunu hak etmişiz demektir. FIFA sıralamasında bizden düşük sırada olan takımlara karşı oyunu domine etmek istiyoruz.

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Stefan Kuntz ve Yunus Akgün, Litvanya maçı öncesi konuştu: "İlk 11'de değişiklik olacaktır"
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