Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Litvanya Türkiye maçı canlı izle TRT1'de! Litvanya Türkiye maçı canlı yayın full izle ekranı
Giriş Tarihi: 7.6.2022 16:58 Son Güncelleme: 7.6.2022 16:58

Litvanya Türkiye maçı canlı izle TRT1'de! Litvanya Türkiye maçı canlı yayın full izle ekranı

Litvanya Türkiye maçı canlı izle TRT1’de! Litvanya Türkiye maçı canlı yayın full izle ekranı

UEFA Uluslar C Ligi 1. Grup ikinci maçında karşı karşıya gelecek olan Litvanya Türkiye maçı canlı izle ekranı ile araştırılıyor. Başkent Vilnius'taki LFF Stadı'nda oynanacak mücadele, saat 21.45'te başlayacak, Mücadele, TRT 1'den naklen yayımlanacak. İşte Litvanya Türkiye maçı canlı izle ekranı ile TRT1 Litvanya Türkiye maçı canlı yayın full izle seçeneği

Litvanya Türkiye maçı canlı yayın izle ekranı ile araştırılıyor. Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 8. maçına Litvanya karşısında çıkacak. Ay Yıldızlılar, 2022'de ise 4. kez sahaya çıkacak. Milliler, bu yıl oynadıkları 3 mücadelede 2 yenilgi ve 1 galibiyet elde etti. İşte Litvanya Türkiye maçı izle ekranı ve tüm bilgiler…

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Litvanya - Türkiye maçı 7 Haziran Salı günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.

LİTVANYA - TÜRKİYE MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Litvanya: Setkus, Satkus, Klimavicius, Barauskas, Baravykas, Utkus, Novikovas, Slivka, Megalaitis, Laciskas, Golubickas

Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Kaan, Ferdi, Salih, Hakan, Yunus, Kerem, Serdar, Halil

LİTVANYA-TÜRKİYE MAÇI BU AKŞAM SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Başkent Vilnius'taki LFF Stadında oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen yayımlanacak. Mücadelede Novak Simovic düdük çalacak.

LİTVANYA TÜRKİYE MAÇI CANLI İZLE

https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1

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Litvanya Türkiye maçı canlı izle TRT1'de! Litvanya Türkiye maçı canlı yayın full izle ekranı
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