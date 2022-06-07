Litvanya Türkiye maçı canlı izle TRT1’de! Litvanya Türkiye maçı canlı yayın full izle ekranı

Litvanya Türkiye maçı canlı yayın izle ekranı ile araştırılıyor. Türkiye, Alman teknik adam Stefan Kuntz yönetiminde 8. maçına Litvanya karşısında çıkacak. Ay Yıldızlılar, 2022'de ise 4. kez sahaya çıkacak. Milliler, bu yıl oynadıkları 3 mücadelede 2 yenilgi ve 1 galibiyet elde etti. İşte Litvanya Türkiye maçı izle ekranı ve tüm bilgiler…
Litvanya - Türkiye maçı 7 Haziran Salı günü saat 21:45'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.
Litvanya: Setkus, Satkus, Klimavicius, Barauskas, Baravykas, Utkus, Novikovas, Slivka, Megalaitis, Laciskas, Golubickas
Türkiye: Uğurcan, Mert, Merih, Kaan, Ferdi, Salih, Hakan, Yunus, Kerem, Serdar, Halil
Başkent Vilnius'taki LFF Stadında oynanacak olan mücadele TRT 1 ekranından naklen yayımlanacak. Mücadelede Novak Simovic düdük çalacak.
https://www.trtizle.com/canli/tv/trt-1