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Giriş Tarihi: 7.6.2022 15:01 Son Güncelleme: 7.6.2022 15:04

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Umut Bozok'tan Galatasaray açıklaması! Teklif aldı mı?

Son dakika Galatasaray transfer haberi: Umut Bozok’tan Galatasaray açıklaması! Teklif aldı mı?

Spor Toto Süper Lig'de bu sezon ağları 20 kez sarsarak gol kralı olan Kasımpaşa'nın kiralık futbolcusu Umut Bozok, Twitch uygulaması üzerinden yaptığı canlı yayında Galatasaray transferi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte tüm detaylar...

Spor Toto Süper Lig'de sezonu Kasımpaşa'da kiralık geçiren Umut Bozok, attığı 20 golle gol kralı olmuş ve Burak Yılmaz'Dan (2012/13) sonra krallık yarışını ilk sırada tamamlayan ilk yerli futbolcu olmuştu.

Kasımpaşa formasıyla sergilediği performansla Milli Takım teknik direktörü Stefan Kuntz'un da dikkatini çeken Umut, aday kadroya alınmış ancak sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı.

TWITCH'TEN SORULARI YANITLADI

Süper Lig'in gol kralı Umut Bozok, kişisel Twitch kanalında açtığı yayında gelen soruları yanıtladı.

Umut Bozok'un yayınından öne çıkan açıklamalar şu şekilde:

Kendisine en çok zorluk çıkaran savunma oyuncularıyla ilgili konuşan golcü futbolcu, "Kim Min-Jae, Serdar Aziz, Marcao, Denswil ve Abdülkerim Bardakçı." isimlerini söyledi.

"GALATASARAY'IN KEREM'E İHTİYACI VAR"

"Kerem Aktürkoğlu'na ayrı bir parantez açan Umut Bozok, "Kerem inanılmaz bir futbolcu. Çok genç, kendisini daha geliştirecek. Avrupa'ya gitse iyi olur ancak Galatasaray'da kalsa da iyi olur. Galatasaray'ın Kerem'e ihtiyacı var." açıklamasını yaptı.

"GHEZZAL YILAN GİBİDİR..."

Rachid Ghezzal ile çok yakın arkadaş olduğunu söyleyen Bozok, "Yılan gibi, her şeyi yapar. Şut, bacak arası, frikik... Her şey var onda." ifadelerini kullandı.

"NURİ ŞAHİN DİREKT AVRUPA'YA GİDEBİLİR"

Umut Bozok, Spor Toto Süper Lig'in gözde teknik adamı Nuri Şahin hakkında ise "Türkiye'de büyüklere gitmeden direkt Avrupa'ya gidebilir. Hak ediyor. Antalyaspor çok iyi Futbol oynuyor. Nuri Şahin inanılmaz birisi." diye konuştu.

"NWAKAEME EN İYİLERDEN"

Anthony Nwakaeme'nin performansından çok etkilendiğini söyleyen Bozok, "İnanılmaz bir futbolcu. Çok kaliteli, çok hızlı, çok güçlü... Bence Süper Lig'in en iyilerinden." dedi.

"GALATASARAY İLE İLGİLİ CİDDİ BİR ŞEY YOK"

Galatasaray ile anlaştığı yönündeki haberler sorulan Umut; "Galatasaray ile ilgili bir şey yok. Açık söylüyorum, ciddi bir şey yok. Tatildeyim. Kasımpaşa'ya 1 sene kiralık gelmiştim. Şimdi Lorient'e dönüyorum. Lorient ile 1 yıllık daha sözleşmem var." yanıtını verdi.

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Son dakika Galatasaray transfer haberi: Umut Bozok'tan Galatasaray açıklaması! Teklif aldı mı?
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