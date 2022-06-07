Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz transfer için kararını verdi! Süper Lig’e geri dönecek mi? Resmen açıkladı…
Giriş Tarihi: 7.6.2022 21:55 Son Güncelleme: 7.6.2022 22:03

Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz transfer için kararını verdi! Süper Lig’e geri dönecek mi? Resmen açıkladı…

Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz transfer için kararını verdi! Süper Lig’e geri dönecek mi? Resmen açıkladı…

Son dakika transfer haberleri… Son olarak Fransa Ligue 1 ekibi Lille’de forma giyen Burak Yılmaz, sezon sonu itibarıyla Fransız ekibinden ayrılmıştı. Türk futbolunun önemli isimlerinden olan golcü oyuncunun yeni adresi merakla beklenirken Burak Yılmaz’dan açıklama geldi. 37 yaşındaki oyuncu, geleceğiyle ilgili verdiği kararı resmen açıkladı. İşte son dakika haberinin detayları…

Son dakika haberleri… Lille'den ayrılan Burak Yılmaz, yeni takımı hakkında tv100'de katıldığı bir programa açıklamalarda bulundu.

Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'den ayrıldıktan sonra adı Süper Lig ekipleriyle de anılan Burak Yılmaz, "Avrupa'da kalmak istiyorum" dedi.

Burak transfer söylentileriyle alakalı şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'den hiçbir takımla görüşmedim. Avrupa'dan teklifler alıyorum. Acun ağabey ile görüşmem oldu. Ancak orası çok sert bir lig."

"Senede 60 maç oynanan bir lig. Ben bunu kaldıramayacağımı söyledim. Acun abi de 'Tamam bir tane daha santrfor alacağım dedi"

Beşiktaş iddiaları hakkında da konuşan Burak, "Çok net söyleyeceğim; Beşiktaş'a transfer olmayacağım. Beşiktaş da beni istemiyor. Bana karşı bir tasarrufları yok" dedi.

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Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz transfer için kararını verdi! Süper Lig’e geri dönecek mi? Resmen açıkladı…
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