Son dakika transfer haberleri: Burak Yılmaz transfer için kararını verdi! Süper Lig’e geri dönecek mi? Resmen açıkladı…

Son dakika haberleri… Lille'den ayrılan Burak Yılmaz, yeni takımı hakkında tv100'de katıldığı bir programa açıklamalarda bulundu.
Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'den ayrıldıktan sonra adı Süper Lig ekipleriyle de anılan Burak Yılmaz, "Avrupa'da kalmak istiyorum" dedi.
"Senede 60 maç oynanan bir lig. Ben bunu kaldıramayacağımı söyledim. Acun abi de 'Tamam bir tane daha santrfor alacağım dedi"
Beşiktaş iddiaları hakkında da konuşan Burak, "Çok net söyleyeceğim; Beşiktaş'a transfer olmayacağım. Beşiktaş da beni istemiyor. Bana karşı bir tasarrufları yok" dedi.