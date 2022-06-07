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Giriş Tarihi: 7.6.2022 08:07

Trabzonsporlu Denswil imzaya yakın!

Trabzonsporlu Denswil imzaya yakın!

Trabzonspor, Hollandalı stoper Denswil ile yeni sözleşme için prensipte el sıkıştı. Maddi konularda sorun kalmazken, detayların belirlenmesinden sonra imzalar atılacak.

Trabzonspor iç transferde uzun zamandır sözleşme uzatma görüşmesi yaptığı Stefano Denswil ile birçok konuda prensipte anlaşmaya vardı. Tarafların bu hafta bir kez daha görüşerek transferle ilgili son detayları karara bağlaması bekleniyor. Daha önce Trabzonspor'dan 1.5 milyon Euro ve imza parası talep eden oyuncunun rakamsal beklentisinin de aşağı seviyeye indiği, maddi konularda da arada çok ciddi farklılıkların kalmadığı öğrenildi.

TAKIMDA KALMASI ÇOK İSTENİYOR

Teknik direktör Avcı'nın da Denswil'in takımda kalması yönünde ısrarcı olduğu ve oyuncunun birçok bölgede oynayabilecek olmasını avantaj olarak gördüğü belirtildi. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen Hollandalı, özellikle Edgar IE ve Vitor Hugo'nun sakatlıklarından sonra gösterdiği performansla takdir toplamıştı.

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Trabzonsporlu Denswil imzaya yakın!
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