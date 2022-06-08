Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşen Domagoj Vida'nın İtalya'dan talibi çıktı.
Siyah-beyazlı yönetimin sözleşmesini uzatmak için uzun görüşmeler yaptığı Vida, yapılan teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş'taki 4.5 yıllık macerasına nokta koydu.
"NAPOLI İÇİN EN İYİ ADAY"
Tuttomercatoweb'in haberine göre; uzun süre siyahbeyazlı ekibin bel kemiği olan Hırvat stoperi, Napoli kadrosuna katmak istiyor.
Sözleşmesi biten Vida'nın, Napoli için en iyi adaylardan biri olduğu belirtildi.
FRANSA MAÇINDA ÇOK BEĞENDİLER
Çizme ekibinin, 33 yaşındaki oyuncunun Fransa Milli Takımı karşısındaki performansını beğendiği ve transfer için düğmeye bastığı ifade edildi.
Beşiktaş'ta 164 maça çıkan Vida, 16 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.