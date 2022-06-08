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Giriş Tarihi: 8.6.2022 09:13

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan ayrılan Vida'nın yeni adresi belli oldu! Dünya devi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş’tan ayrılan Vida’nın yeni adresi belli oldu! Dünya devi...

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: 4.5 yıllık Beşiktaş macerasını noktalayan Hırvat savunmacı Domagoj Vida'nın yeni adresi netleşti. Siyah-beyazlıların önerdiği yıllık 1.5 milyon euroluk maaş teklifini kabul etmeyen Hırvat stoper, bonservisini aldı ve yeni takımıyla anlaşma noktasına geldi. İşte son dakika Beşiktaş transfer haberleri...

Beşiktaş'tan ayrılacağı kesinleşen Domagoj Vida'nın İtalya'dan talibi çıktı.

Siyah-beyazlı yönetimin sözleşmesini uzatmak için uzun görüşmeler yaptığı Vida, yapılan teklifi kabul etmedi ve Beşiktaş'taki 4.5 yıllık macerasına nokta koydu.

Bonservisi elinde olan Hırvat stoper, İtalyan ekiplerinin radarına takıldı.

"NAPOLI İÇİN EN İYİ ADAY"

Tuttomercatoweb'in haberine göre; uzun süre siyahbeyazlı ekibin bel kemiği olan Hırvat stoperi, Napoli kadrosuna katmak istiyor.

Sözleşmesi biten Vida'nın, Napoli için en iyi adaylardan biri olduğu belirtildi.

FRANSA MAÇINDA ÇOK BEĞENDİLER

Çizme ekibinin, 33 yaşındaki oyuncunun Fransa Milli Takımı karşısındaki performansını beğendiği ve transfer için düğmeye bastığı ifade edildi.

Beşiktaş'ta 164 maça çıkan Vida, 16 gol-1 asistlik skor katkısı verdi.

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Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Beşiktaş'tan ayrılan Vida'nın yeni adresi belli oldu! Dünya devi...
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