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Giriş Tarihi: 8.6.2022 14:07

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den Altay Bayındır’la devam kararı! Garantiye alındı...

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den Altay Bayındır’la devam kararı! Garantiye alındı...

Fenerbahçe'nin yetenekli file bekçisi Altay Bayındır, gösterdiği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sarı lacivertli ekip, Avrupa’nın dev kulüplerinin radarına giren Altay’ın kontratının bitimine 1 yıl kala sözleşme uzatma kararı aldı. İşte tüm detaylar…

Fenerbahçe 'de mevcut oyuncuların son durumuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanıyor. Kim Min-Jae, Miguel Crespo, Attila Szalai ve Altay Bayındır başta olmak üzere birçok futbolcusuna teklifler gelen sarı-lacivertli yönetim, Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile koordineli şekilde çalışıp karar alıyor. Yeni sezonda şampiyonluk hedefi bulunan Kanarya'da Altay Bayındır artan performansıyla dikkat çekiyor. Transferin gözdesi konumunda bulunan 24 yaşındaki file bekçisiyle 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşma sağlandı.

YÖNETİMDEN FLAŞ HAMLE

Fenerbahçe'nin yıldız eldiveni Altay Bayındır'ın kontratı gelecek sezon sonunda tamamlanıyordu. Yönetimden 24 yaşındaki futbolcuyla ilgili flaş bir hamle geldi.

FENERBAHÇE, ANLAŞMAYA VARDI

Sarı-lacivertliler erken davranarak yıldız eldivenle anlaşmaya vardı ve kaleyi uzun yıllar daha garantiye aldı.

4 YILLIK SÖZLEŞME

Yönetimin, Altay Bayındır ile 4 yıllık yeni sözleşme için el sıkıştığı öğrenildi. Milli Takım dönüşünde başarılı sporcu, resmi sözleşmeyi imzalayacak.

ŞAMPİYON OLMADAN AYRILMAK İSTEMİYOR

Altay, Fenerbahçe ile kupalar kazanmadan Avrupa'ya gitmek istemediğini belirtmişti. Ciddi teklifler alan 24 yaşındaki kaleci en azından 1 şampiyonluk kupası kaldırarak ayrılmayı düşünmüyor.

25 MİLYON EURO SERBEST KALMA BEDELİ

Fenerbahçe yeni kontratına bonservis bedeli olarak 25 milyon euro yazacak.

GEÇTİĞİMİZ SEZONDAKİ İSTATİSTİKLERİ

Altay Bayındır geçtiğimiz sezonun bir bölümünü sakat geçirdi. Genç eldiven 38 lig maçının 24'ünde forma giyebildi. 20 gol yedi. 10 karşılaşmada kalesini gole kapattı.

(Fotomaç)

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Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Fenerbahçe’den Altay Bayındır’la devam kararı! Garantiye alındı...
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