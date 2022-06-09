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Giriş Tarihi: 9.6.2022 16:54

Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı

AA
Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı

Beşiktaş Kulübü'nde 29 Mayıs'ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulda Ahmet Nur Çebi başkanlığında seçilen yönetim kurulu üyelerinin görevleri belirlendi.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, yönetim kurulundaki görev dağılımı şöyle:

Ahmet Nur Çebi: Başkan
Engin Baltacı: İkinci Başkan, Basın Sözcüsü, Hukuk İşleri ve Kulüp Tüm Kurulları ile İlgili İlişkilerden Sorumlu
Emre Kocadağ: Asbaşkan, Basın Sözcüsü, Futbol Şube Sorumlusu ve Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri Sorumlusu
Serhan Çetinsaya: Asbaşkan, Yatırımlar, Gayrimenkul İşletme ve Geliştirme Sorumlusu
Mehtap Mutluşan Ferah: Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu
Murat Kılıç: Sayman Üye, Mali İşler, Finans ve Bilgi İşlem Sorumlusu
Celal Aral: Kamu Kurumları ile İlişkilerin Yönetilmesinden Sorumlu
Umut Tahir Güneş: Basketbol Şube ve Akatlar Spor Kompleksi Tesisi Sorumlusu
Ali Bayrak: Dernekler ve Sosyal Tesislerden Sorumlu
Bilgehan Cenk Sürmen: Vodafone Park Stadyumu ve Taraftar İlişkileri Sorumlusu
İbrahim Kemal Barış Dillioğlu: Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesi Sorumlusu
Seyit Ateş: Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisleri Sorumlusu
Umut Şenol: Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkileri Sorumlusu
Melih Arslan: Voleybol Şube, Proje ve İş Geliştirme Sorumlusu
Kemal Erdoğan: TFF ve UEFA ile İlişkilerden Sorumlu Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Fırat Fidan: Futbol Akademisi ve Kadın Futboldan Sorumlu Futbol AŞ Yönetim Kurulu Üyesi
Enis Ulusoy: Transfer Komitesi Üyesi Sorumlusu
İbrahim Altınsay: Başkan Danışmanı

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Beşiktaş Kulübü Yönetim Kurulunda görev dağılımı yapıldı
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