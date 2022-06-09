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Giriş Tarihi: 9.6.2022 08:54

Biz bu lige fazla geldik

Biz bu lige fazla geldik

Topa sahip olma, başarılı pas yüzdesi, isabetli şut ve kilit pas gibi birçok değerde zirveyi gören A Milli Takımımız, şimdiden ileriki yıllar için iyi sinyaller verdi.

Faroe Adaları ve Litvanya karşısında farklı skorlarla galip gelen A Milli Takımımız, Uluslar C Ligi'nde namağlup unvanıyla yoluna devam ederken, liderliğini de sürdürdü. Litvanya maçı sonras, "4 hedefimize odaklandık; maçı kazan, gol yeme, iyi olduğun şeyleri daha iyi yap ve iyi olmadığın şeyleri geliştir" diyen teknik direktör Stefan Kunzt ilk iki karşılaşmada bu amacını fazlasıyla ulaştı, gözünü de 3'te 3 için Lüksemburg maçına dikti.

Kadro kalitesi olarak bizden dört gömlek altta da olsa rakiplerini küçümsemeden oynayan Milliler, C Ligi'nde bulunan 15 takım arasında hem ofansta hem de defansta en iyiler arasında yer aldı. İşte detaylar:

GRUPLARIN EN ÇOK GOL ATAN TAKIMI OLDUK

Faroe Adaları'nı 4, Litvanya filelerini 6 kez havalandıran Ay-Yıldızlılar, toplamda 10 golle C Ligi'nin en çok ağları bulan takımı oldu.
Yunanistan ve Kazakistan ile birlikte hiç gol yemedi.

Maç başı topa sahip olma (71.7), başarılı pas yüzdesi (86.6), şuta izin verme (6), kilit pas atma (14.5), faul alma (15) ve çalım yeme (4.5) değerlerinde en iyi istatistiği yakaladı.

Şutta 20.5'i gören Ay-Yıldızlılar, Gürcistan'ın arkasında en iyi ikinci ekip olurken, maç başı 11.5 isabetli şutla zirveyi kimseye bırakmadı.

Dribbling değerinde Azerbaycan'ın (13) 1. olduğu ligde Türkiye, maç başı 12 adam geçmeyle ikinci basamağı aldı.

Maç başı 19 top çalma ile 3. sırada bulunan Milliler; Kazakistan (25.5) ve Azerbaycan'a (22) geçildi.

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Biz bu lige fazla geldik
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