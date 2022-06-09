İstanbulspor Osman Zeki Korkmaz ile yola devam dedi!

Sarı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 40 yaşındaki teknik adam Osman Zeki Korkmaz ile 3 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Osman Zeki Korkmaz, İstanbulspor'da çalışmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Şampiyonluk yolunda sürekli arkamızda olan ve bizi destekleyen Başkanımız Sayın Ecmel Faik Sarıalioğlu'na ve yönetim kurulumuza teşekkür ediyorum. Şampiyonluk ile süslediğimiz başarılı bir sezonu geride bıraktık. İstanbulspor kendine has oyun kültürüyle 1. Lig'den sonra Süper Lig'e de renk katmaya geliyor. Bugün attığımız ve yeni süreci başlatan imzalarımız camiamız adına hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.