Serdar Dursun: Milli takımda her dakikanın kıymetini bilmek gerekiyor

"İSTER İLK 11 İSTER YEDEK OLSUN, BEN HER DURUMDA MİLLİ TAKIM İÇİN VARIM"

Her maçta elinden geleni yapmak için çaba sarf ettiğini aktaran Dursun, "Bazen ilk 11 başlarsın, bazen ise yedekten girersin. Milli takımda her dakikanın kıymetini bilmek gerekiyor. Ben de ilk 5 maç sonradan oyuna girdim, son maçta da ilk 11'de sahaya çıktım. Daha çok süre alırsan daha iyi oluyor. Elimden geleni yapmaya çalışıyorum. İster ilk 11 ister yedek olsun, ben her durumda milli takım için varım" şeklinde konuştu.