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Giriş Tarihi: 9.6.2022 11:13

Son dakika haberleri: 'Türk Ramos' Simar Hasanoğlu'nun gözü A Milli formada

MEHMET ÖZCAN
Son dakika haberleri: ’Türk Ramos’ Simar Hasanoğlu’nun gözü A Milli formada

Yunanistan 3. Ligi ekiplerinden Aris Avatou'da forma giyen ve 'Türk Ramos' olarak lanse edilen Simar Hasanoğlu, A Milli Takım'a göz kırpıyor.

Yunanistan 3. Ligi ekiplerinden Aris Avatou'da forma giyen Simar Hasanoğlu'nun gözü A Milli Takım'da. Oyun tarzıyla idolü Sergio Ramos'a benzetilen 2003 doğumlu stoper, aynı zamanda sağ bek ve ön libero olarak da oynayabiliyor.

Yunanistan U15 ve U17 milli takımlarına toplam 3 kez çağrılan Simar Hasanoğlu; hayranlık duyduğu Çağlar Söyüncü ve Merih Demiral ile birlikte A Milli Takım'da forma giymek için çalışıyor.

Xanthi altyapısında yetişip orada profesyonel olan 1.82 boyundaki genç futbolcu, geçen sezon ligde ilk kez 3'e giren Aris Avatou formasını 14 kez terletip 6 asist yaptı.

Simar Hasanoğlu, 2016'da 13 yaşındayken Altınordu Turnuvası'nın ardından Medipol Başakşehir'den teklif almış ancak ailesi, çocuklarının yaşının küçük olması gerekçesiyle bu öneriyi kabul etmemişti. Hasanoğlu'na 2019'da İtalyan ekibi Chievo'nun yaptığı teklifi de o zamanki kulübü Xanthi reddetmişti.

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Son dakika haberleri: 'Türk Ramos' Simar Hasanoğlu'nun gözü A Milli formada
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