Son dakika haberleri: ’Türk Ramos’ Simar Hasanoğlu’nun gözü A Milli formada

Xanthi altyapısında yetişip orada profesyonel olan 1.82 boyundaki genç futbolcu, geçen sezon ligde ilk kez 3'e giren Aris Avatou formasını 14 kez terletip 6 asist yaptı.

Simar Hasanoğlu, 2016'da 13 yaşındayken Altınordu Turnuvası'nın ardından Medipol Başakşehir'den teklif almış ancak ailesi, çocuklarının yaşının küçük olması gerekçesiyle bu öneriyi kabul etmemişti. Hasanoğlu'na 2019'da İtalyan ekibi Chievo'nun yaptığı teklifi de o zamanki kulübü Xanthi reddetmişti.