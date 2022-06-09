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Giriş Tarihi: 9.6.2022 11:02

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Eski yıldız geri mi dönüyor? Flaş transfer iddiası...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Eski yıldız geri mi dönüyor? Flaş transfer iddiası...

Genk’ten ayrılmayı planlayan 26 yaşındaki Theo Bongonda'nın Şampiyonlar Ligi’nde oynamak istediği ve bu nedenle kendisiyle ilgilenen Trabzonspor’a dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Anthony Nwakaeme'nin ayrılması ihtimaline karşılık kanatlara yeni bir isim arayan Trabzonspor'un listesindeki isimlerden birinin de, bir dönem bordo mavili formayı giyen Theo Bongonda olduğu öne sürüldü.

Demokratik Kongo kaynaklı Foot RDC sitesinin haberinde, Belçika ekiplerinden Genk'ten ayrılmayı planlayan Bongonda'nın, Şampiyonlar Ligi'nde oynamak istediği ve bu nedenle kendisiyle ilgilenen Trabzonspor'a dönmeye sıcak baktığı belirtildi.

Tarafların görüştüğü ancak henüz önemli bir ilerleme olmadığı gelen haberler arasında.

6 MAÇTA OYNAMIŞTI

Hem kanatlarda hem de forvet arkasında görev yapan Bongonda, 2017-2018 sezonunun ilk yarısını kiralık olarak Trabzonspor'da geçirmişti. Karadeniz ekibinde 6 maçta şans bulabilen D. Kongo asıllı futbolcu ara transferde kulübü Celta Vigo'ya dönmüştü. 2019- 20'de Waregem'den 7 milyon Euro'ya Genk'e Transfer olan Bongonda geçen sezon 43 maçta 13 gol attı.

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Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Eski yıldız geri mi dönüyor? Flaş transfer iddiası...
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