Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe'de forma giyen Tolga Ciğerci, geçtiğimiz sezon İrfan Can'ın sarı lacivertli takıma transferinde takas yoluyla Başakşehir'e imza atmıştı. Bu sezon Başakşehir'le 32 maça olga Ciğerci'yle Başakşehir teknik direktörü Emre Belözoğlu devam etmeme kararı almıştı. Tecrübeli orta saha oyuncusu şuan kulüpsüz.

TRABZONSPOR İDDİASI

Fanatik'in haberine göre;, kadrodaki yerli alternatiflerini çoğaltmayı hedefleyen Trabzonspor 'un Tolga Ciğerci ile ilgilendiği öne sürüldü. Galatasaray ve Fenerbahçe kariyerlerinin ardından Başakşehir'e giden 30 yaşındaki ön liberonun sözleşmesi sona erdi.

Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 32 maça çıkan gurbetçi futbolcu, 1 gol atarken 1 de asist yaptı. Başakşehir'in de Tolga ile yeni kontrat imzalamak istediği biliniyor.